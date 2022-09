Per quanto i sistemi audio dei televisori smart abbiano raggiunto ottimi livelli, non c’è dubbio sul fatto che per un’esperienza anche più immersiva, cinematografica direi, è necessario l’acquisto di una soundbar.

Se ne stai cercando una, sappi che in queste ore puoi acquistare su Amazon la LG QP5 da 320W con Subwoofer wireless a 279,35 euro, ovvero 420 euro in meno rispetto ai 699 euro del listino. Quindi sì, lo sconto è del 60%, mai visto prima su questo articolo LG.

Con audio a 3.1.2 canali, potenza di 320 W e subwoofer wireless, la Soundbar nera LG QP5 assicura un audio potente e coinvolgente per un’esperienza sonora di livello superiore. Il subwoofer bidirezionale Eclair riduce al minimo le vibrazioni e ti consente di goderti tutta la potenza dei bassi come con una soundbar full size, ma senza vibrazioni eccessive degli speaker.

Sfrutta al massimo il Processore di Intelligenza Artificiale del TV LG per rendere più nitido e uniforme tutto quello che senti; l’audio adattivo si serve di un algoritmo per ottimizzare il suono a seconda del genere. Le tecnologie Dolby Atmos, Dolby Digital e DTX ti immergono nel suono per regalarti un’esperienza audio ancora più realistica; trasforma la tua casa in un cinema e goditi una visione assolutamente coinvolgente di tutti i tuoi film preferiti.

Le modalità audio proprietarie della Soundbar LG QP5 sono state sviluppate appositamente da LG per il cinema e il gaming; rendono tutti i tuoi contenuti preferiti ancora più coinvolgenti.

Infine, per quanto riguarda il design, la Soundbar LG QP5 è essenziale e compatta, per integrarsi con stile in ogni ambiente senza rinunciare alla qualità audio e alla potenza sonora.