LG OLED 55" Smart TV 4K ad un prezzo SUPER: 956€ in meno (-48%)

La LG OLED 55” Smart TV 4K OLED55B36LA Serie B3 2023 assomiglia proprio alla tua prossima TV, e con un’offerta imperdibile su Amazon a soli 1.043,00€, con un 48% di sconto, non puoi proprio lasciartela scappare. Grazie a questo sconto hai la possibilità di risparmiare ben 956€.

LG OLED 55” Smart TV 4K in sconto Amazon del 48% a soli 1.043€

Con il suo processore α7 Gen6, questa Smart TV LG è un vero e proprio gioiello tecnologico. L’AI Super Upscaling trasforma i contenuti di qualità inferiore in spettacoli visivi quasi indistinguibili dall’alta definizione. E con Dolby Vision e Dolby Atmos, ogni scena prende vita con colori vividi e un audio che ti avvolge come mai prima d’ora.

Ma non finisce qui. La LG OLED55B36LA è dotata di 2 HDMI 2.1 @48Gbps, che garantisce una qualità dell’immagine e una velocità di trasmissione dati ineguagliabili, perfette per i gamer che cercano il VRR (Variable Refresh Rate) per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. E con la ThinQ AI, hai il controllo totale dell’ecosistema smart della tua casa, tutto con il semplice uso della tua voce.

Il design? Sottile, elegante, un vero e proprio oggetto di design che impreziosisce ogni ambiente. Il nero intenso che offre questa OLED fa sembrare lo schermo spento quando è in pausa, e quando è in azione, i colori esplodono in una qualità grafica che sembra un sogno. E non dimentichiamo la velocità di risposta incredibile, che rende ogni movimento sullo schermo nitido e fluido, senza alcun ritardo.

Sei proprio sicuro di voler ignorare questa Smart TV? LaLG OLED 55” Smart TV 4K OLED55B36LA Serie B3 2023 è un prodotto di altissima qualità che ha già lasciato a bocca aperta centinaia di utenti. È il momento di portare a casa tua un’esperienza visiva che va oltre ogni aspettativa. Visita la pagina Amazon e fai tuo questo capolavoro tecnologico prima che l’offerta scada. Clicca, scopri, innamorati della tua nuova LG OLED TV.

