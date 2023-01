LG 55UQ75006LF è una Smart TV 4K di ultima generazione che offre una serie di caratteristiche avanzate per migliorare l’esperienza visiva e audio dell’utente. Con una diagonale di 55 pollici e una risoluzione 4K, questo televisore offre immagini nitide e particolareggiate, con una risoluzione quattro volte superiore al Full HD. Ed è al minimo storico su Amazon: solo 359€ incluse spedizioni.

Il processore α5 Gen 5 è uno dei punti di forza di questo televisore, in grado di migliorare i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che si ascolta. Inoltre, è in grado di supportare il cloud gaming con Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW, permettendo di giocare ai migliori titoli senza la necessità di una console o di un PC.

La Smart TV WebOS 22 è un’altra caratteristica importante di questo prodotto che rende ancora più intelligente la TV, consigliando cosa guardare in base alla cronologia dell’utente. Inoltre, ci sono molte piattaforme di streaming disponibili integrate, come Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e tante altre app, pronte per guardare film, serie TV e eventi sportivi in diretta. Insomma, non vi servirà un’Apple TV o un set-top box separato, perché ha già tutto.

Per gli appassionati di sport, c’è anche un’applicazione chiamata Sports Alert, che consente di impostare le proprie squadre del cuore e ricevere in tempo reale i risultati delle partite, anche mentre si guarda qualcos’altro.

Inoltre, il TV LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con l’ultimo standard del Digitale Terrestre, così come la compatibilità con Google Assistant e Alexa, rendendo questo televisore una scelta ideale per coloro che cercano un’esperienza di visione e intrattenimento all’avanguardia.

In conclusione, la LG 55UQ75006LF è una Smart TV 4K di ultima generazione che offre un’esperienza visiva e audio di alta qualità con una serie di caratteristiche avanzate e un design elegante. Con il supporto per il cloud gaming, molte piattaforme di streaming e un’applicazione per gli appassionati di sport, questo televisore è una scelta ideale per coloro che cercano un’esperienza di intrattenimento all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.