Le schede di memoria di gimbal, droni, fotocamere, cellulari e tablet sono utili ma hanno un enorme difetto: ne esistono diversi formati, e non sempre trasferire file da un dispositivo all’altro è possibile o agevole. Ma niente paura, perché esiste il coltellino svizzero delle memorie esterne. Questo dispositivo legge tutti i formati di scheda di memoria più diffusi, con tutta la comodità di un portachiavi, e costa davvero niente: grazie all’Offerta Lampo di Amazon costa solo 6€ e spiccioli, incluse spedizioni, reso gratuito e consegna prima di Natale. Che altro chiedere?

Tanti Tipi di Memoria

SD, microSD e miniSD sono tipi di schede di memoria utilizzate per memorizzare dati in dispositivi elettronici come fotocamere, smartphone, tablet, droni e gimbal. Queste schede di memoria sono progettate per essere compatte e portatili, il che le rende facili da trasportare o da usare per trasferire dati tra dispositivi.

SD (Secure Digital) è il più grande dei tre tipi di schede di memoria ed è comunemente usato nelle fotocamere digitali e in altri dispositivi elettronici più grandi. Misura 32 mm x 24 mm x 2,1 mm e ha una capacità fino a 2 TB. Uno dei principali vantaggi delle schede SD è l’elevata capacità di archiviazione, il che le rende ideali per memorizzare grandi quantità di dati, come foto e video ad alta risoluzione. Hanno anche una velocità di trasferimento dati interessante che rende più pratico trasferire rapidamente file di grandi dimensioni.

Le schede MicroSD (Micro Secure Digital) sono più piccole delle schede SD e sono comunemente utilizzate in dispositivi più piccoli come smartphone e tablet. Misurano solo 15 mm x 11 mm x 1 mm e hanno una capacità fino a 2 TB. Uno dei principali vantaggi delle schede microSD sono ovviamente le dimensioni davvero contenute che le rendono facili da trasportare e conservare in dispositivi con spazio limitato. Sono anche ampiamente disponibili e sono spesso utilizzati come standard per l’archiviazione dei dati in piccoli dispositivi. La contropartita è che quasi nessun computer, e di sicuro nessun computer Apple, le leggono nativamente: serve sempre un adattatore.

Le schede MiniSD (Mini Secure Digital) sono ancora più piccole delle schede microSD e una volta erano popolari in piccoli dispositivi elettronici come telefoni cellulari e lettori multimediali portatili. Tuttavia, sono stati in gran parte sostituiti da schede microSD e praticamente non sono più utilizzate. Misurano 21,5 mm x 20 mm x 1,4 mm e hanno una capacità fino a 2 GB.

Se possiedi diversi dispositivi elettronici, è probabile che utilizzerai diversi tipi di schede di memoria.

Uno dei principali vantaggi dell’uso delle schede di memoria è la loro portabilità. Inoltre, sono ampiamente disponibili sul mercato, in vari tagli e con performance più o meno elevate, a seconda delle necessità. È evidente infatti che per un dispositivo che registra video in 4K servirà una memoria più performante in termini di velocità di lettura/scrittura, rispetto ad esempio ad una fotocamera.

Ci sono anche alcuni potenziali problemi, collegati con l’uso delle schede di memoria. Un potenziale problema è il rischio di perdita di dati se la scheda viene danneggiata o smarrita. Le schede di memoria possono essere soggette a danni da impatti fisici e, se ciò accade, tutti i dati memorizzati su di essa possono andar persi. Ecco perché non è una cattiva idea scaricare i dati con frequenza costante, e effettuare sempre backup. Le schede di memoria non sono progettate per la memorizzazione a lungo termine.

Possiedono infatti un numero limitato di cicli di lettura-scrittura e, nel tempo, possono esaurirsi e non essere più in grado di memorizzare i dati in modo efficace. Quando ciò accade, l’unica soluzione è la sostituzione.

Infine, il problema dei problemi: diversi formati costringono ad usare diversi adattatori che è necessario portarsi sempre dietro per poter trasferire i dati, effettuare backup, scaricare le foto sul Mac o i video dal drone/gimbal. E poiché pochi computer includono una porta SD, un adattatore diventa fondamentale.

Il lettore di Memorie che ti Salva

Beikell è un Lettore di Schede SD/Micro SD compatibile con tutti i principali formati di schede di memoria del mercato come SD, Micro SD, TF, SDHC, SDXC, MS, MSXC, MMC. È velocissimo, perché supporta USB 3.0 ma soprattutto non richiede driver né su Windows né su macOS.

Basta semplicemente collegarlo al computer/tablet e inserire una scheda di memoria per accedere immediatamente ai dati che contiene. È in ottima qualità, con robusta struttura in metallo, e include un laccetto per legarla allo zaino, alla borsa o alla tasca del pantalone. Oltre ovviamente al cappuccio di protezione.

E solo per pochissime ore ancora, è disponibile su Amazon a un super prezzo. Acquista ora Beikell è un Lettore di Schede SD/Micro SD a 6,79€ incluse spedizioni.

