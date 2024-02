L'espresso buono come al bar con la macchina per il caffè De'Longhi al 27% DI SCONTO

De’Longhi è un’azienda molto rinomata nella produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 27% sulla macchina per il caffè targata proprio De’Longhi, prezzo totale d’acquisto di 99,99€.

Scontatissima la macchina per il caffè De’Longhi

La macchina da caffè De’Longhi offre un’esperienza di caffè personalizzata e di alta qualità nel comfort di casa tua. Dotata del sistema cappuccino, ti permette di regolare manualmente il vapore e il latte per creare la schiuma perfetta per il tuo cappuccino o latte preferito, garantendo una bevanda cremosa e deliziosa ogni volta.

Con il porta filtro dotato di dispositivo crema, puoi utilizzare sia il caffè in polvere che le pratiche cialde E.S.E., offrendo flessibilità e versatilità nella preparazione del caffè. La macchina è progettata per essere facile da usare, con una sola manopola che ti consente di accendere/spegnere l’apparecchio e preparare espresso e cappuccino con facilità, garantendo una pressione costante di 15 bar per un caffè perfetto ogni volta.

Per una maggiore tranquillità, la macchina è dotata della funzione eco plus, che spegne automaticamente l’apparecchio dopo nove minuti di inattività, contribuendo così a ridurre il consumo energetico.

Inoltre, la pulizia è un gioco da ragazzi grazie al serbatoio d’acqua estraibile con una capacità di 1 litro, che facilita la pulizia e il mantenimento della macchina da caffè. Con questo apparecchio, puoi goderti un autentico caffè italiano ogni giorno, preparato con facilità e convenienza direttamente nella tua cucina.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 27% sulla macchina da caffè De’Longhi per un prezzo totale e finale di 99,99€.

