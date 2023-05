Le potenti Cuffie Bose oggi al PREZZO MINIMO STORICO: solo su Amazon!

È ora di godervi per ore la vostra musica preferita con un audio davvero eccezionale! Amazon ha appena lanciato un’offerta a tempo limitato per le celebri cuffie Bose QuietComfort 45, disponibili soli 229,95€ con un incredibile sconto del 12%!

Potrete acquistare questi dispositivi di alta qualità al prezzo più basso di sempre. L’offerta è in scadenza e resterà attiva soltanto per poche ore, quindi affrettatevi!

Bose QuietComfort 45: le cuffie top di gamma ad un prezzo mini

Le Bose QuietComfort 45 sono cuffie wireless over-ear, sinonimo di comfort e prestazioni audio eccezionali. Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore Acoustic Noise Cancelling, queste cuffie vi permetteranno di immergervi completamente nella vostra musica, eliminando le distrazioni ambientali.

Le loro specifiche tecniche comprendono una batteria ricaricabile che offre fino a 24 ore di autonomia con una singola carica, perfetta per l’uso quotidiano e per viaggiare. Inoltre, queste cuffie sono dotate di comandi touch intuitivi sul padiglione auricolare, che vi consentiranno di gestire facilmente la riproduzione musicale, le chiamate e l’assistente vocale. La connettività Bluetooth 5.1 garantisce una connessione stabile e veloce ai vostri dispositivi, mentre il design pieghevole e la custodia compatta facilitano il trasporto e la conservazione delle cuffie.

Con queste cuffie Bose QuietComfort 45, potrete anche effettuare chiamate in vivavoce e utilizzare il vostro assistente vocale preferito, come Siri o Google Assistant, grazie al microfono integrato di alta qualità. La funzione multipoint vi permetterà inoltre di connettere due dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio tra musica, chiamate e videoconferenze senza interruzioni.

Ad oggi le Bose QuietComfort 45 sono disponibili a soli 229,95€ su Amazon, con uno sconto del 12%. È il prezzo più basso di sempre per queste cuffie di alta qualità, ideali sia per gli amanti della musica che per chi desidera un’esperienza di ascolto superiore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.