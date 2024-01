Lava e aspira e costa POCHISSIMO! Scopri Proscenic Robot Aspirapolvere in sconto!

L’anno nuovo è iniziato da poco e già sei stanco della routine di pulizie? Niente paura: con Proscenic 850T, il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con controllo vocale, per soli 144,99€ ti ritroverai sempre una casa splendente non alzando neanche un dito!

Capelli, polvere, acari e macchie sul pavimento saranno solo un lontano ricordo con Proscenic 850T: il suo metodo di lavoro innovativo e la possibilità di gestirlo attraverso controllo vocale con Alexa o Siri ti stravolgerà la vita, garantendoti molte più ore di relax quando sei in casa. Approfitta dello sconto del 5% e continua a leggere per scoprire le sue caratteristiche uniche.

Pulizia super professionale e anche silenziosa

Vediamo ora nel dettaglio alcune caratteristiche uniche del Proscenic Robot Aspirapolvere, che riusciranno a convincere anche i più scettici al suo acquisto. Prima di tutto, un aspetto da non sottovalutare è la sua modalità silenziosa: non solo non disturberà le tue normali attività domestiche, ma prolungherà anche la pulizia oltre i 155 minuti di autonomia. In modalità potente avrai comunque assicurati 75 minuti di pulizia, e in quella standard 125 minuti.

Il suo design super sottile permette al Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti di passare anche sotto i mobili più stretti e bassi, grazie all’altezza di soli 7,3cm. In questo modo riuscirai a pulire anche le aree meno raggiungibili!

Utilizza l’applicazione PROSCENIC per controllare il robot

Scaricando l’APP Proscenic potrai in ogni momento monitorare lo stato di pulizia della tua casa anche a distanza. Inoltre, potrai comandare al robot di pulire determinate stanze o punti anche in remoto. Più comodo di così! Quando sei in casa, ti basterà dire “Ehi Siri, spegni il robot” se utilizzi un iPhone con sistema iOS, oppure “Alexa, spegni il robot”.

Ma ci stai ancora pensando? Al prezzo di soli 144,99€, beneficiando del 5% di sconto messo a disposizione da Amazon, Proscenic 850T è il robot aspirapolvere e lavapavimenti che hai sempre sognato. Acquistalo ora!

