Lampadina WiFi Smart Multicolore ad un PREZZO FOLLE

Volete trasformare le vostre luci di casa in luci smart, capaci di adattarsi in base alle vostre richieste? Allora non potete perdervi questa offerta per la lampadina WiFi Smart Multicolore della TP-Link, che oggi è a soli 9,97€.

Si tratta di una lampadina con attacco E27, dotata di 806 lumen e che non richiede nessun hub per essere gestita: basterà infatti installare l’applicazione ufficiale, per poi configurarla con qualunque sistema usiate a casa.

La lampadina in questione è dotata di una funzionalità multicolore, capace di far scegliere fino a 16 milioni di tonalità diverse. È possibile anche configurarla per degli scenari specifici, così da farla cambiare in base a quale scenario sia stato scelto in quel momento. Il consumo energetico è di classe A+, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici senza cedere prestazioni.

Questa lampadina smart è gestibile anche da remoto: con l’applicazione, disponibile su iOS, potrete in qualunque momento gestire le luci in questione, così da cambiarle in base alla necessità. Su Amazon, oltre a trovarsi ad un prezzo di favore, sotto i 10€, c’è anche una seconda offerta che vede uno sconto del 5% in caso di acquisto di 4 articoli: vi basterà cliccare sul coupon per vedere i prodotti in questione. Se invece siete alla ricerca di un pack doppio, questo viene venduto su Amazon a 18,98€, una cifra che vi farà risparmiare un ulteriore euro totale sulla spesa.