Non è vero che bisogna svenarsi per trovare oggetti tecnologici belli, utili e capaci di sorprendere chiunque. Basta solo individuare l’idea giusta, e su Amazon è pieno di gadget tech pratici, economici e di qualità che costano meno di 10€. Non ci credi? Allora, dai un’occhiata a queste occasioni e approfittane al volo perché la consegna è garantita prima di Natale solo se effettui l’ordine entro pochissime ore.

Perfetto per chi fa snowboard, gli sciatori e per chi vuole una perenne colonna sonora nella propria vita, questo cappello smart integra degli auricolari Bluetooth direttamente nella trama di lana. Oltre a scaldare, permette di parlare al telefono e ascoltare musica; costa solo 9,99€ incluse spedizioni e include un paio di guanti caldi! Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Una chiavetta USB torna sempre utile. Ma la chiavetta USB-A USB-C (2 in 1) da 128GB di FineWish è diversa da tutte le altre perché include sia USB-C che la vecchia USB-A, il che significa che puoi portarti dietro sempre tutti i tuoi documenti e passarli rapidamente tra telefoni cellulari, tablet, computer e laptop. Completamente Plug and play, non ha bisogno di driver ed è in super offerta su Amazon a soli 9€ e spiccioli.

Come fare a digitalizzare una partita alla vecchia Wii di prima generazione, o la vecchia cassetta VHS della comunione? Semplice, basta acquistare questo economico e compatto gadget che costa solo 5,49€ incluse spedizioni rapide. E i tuoi ricordi saranno al sicuro per sempre nel mondo digitale.

Con la proliferazione delle periferiche degli accessori, le USB del computer non bastano più.ma niente paura, puoi risolvere elegantemente in un istante con un accessorio come questo. L’Hub Usb 3.0 di Tp-Link è autoalimentato, è compatibile con Mac, Windows e Linux, è molto performante e non ha bisogno di driver. E solo per pochissime ore è scontato del 50%: lo paghi 9,99€ invece di 19,99€ .

Syntech Adattatore da USB C a USB permette di collegare i vecchi hard disk e le periferiche USB a computer e dispositivi dotati di USB-C. È un accessorio fondamentale, e costa niente: solo 8€ per il Kit da 2 ma ricordati di applicare il Coupon prima di metterlo nel carrello.

