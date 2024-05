L'alleato per eccellenza in cucina è in offerta: Forno a Microonde Candy al 52% di sconto

Il forno a microonde Candy offre una combinazione perfetta di tecnologia e gusto, rendendolo un alleato indispensabile in cucina. Con le sue innovative funzioni e la sua capacità di 25 litri, questo microonde ti permette di preparare una varietà di piatti in modo semplice e veloce. Grazie alla funzione grill, potrai preparare deliziose grigliate di pesce e carne direttamente nel tuo microonde. Il grill ti permette di ottenere una cottura uniforme e dorata, per piatti sempre saporiti e succulenti.

Il forno a microonde Candy è dotato di connettività Wi-Fi e può essere controllato tramite l’App hOn. Attraverso l’app, potrai accedere a contenuti aggiuntivi come ricette, consigli e guide per utilizzare al meglio il tuo microonde. Inoltre, potrai monitorare il processo di cottura a distanza e ricevere notifiche quando il piatto è pronto.

Scegli il cibo che desideri cucinare e seleziona la ricetta sul display. Il microonde imposterà automaticamente il tempo e la temperatura di cottura, garantendoti risultati perfetti ogni volta. La funzione AutoClean rende la pulizia del tuo microonde semplice e veloce.

Basta inserire nel microonde un contenitore di plastica con acqua al suo interno e selezionare il programma AutoClean. La ventola di raffreddamento si attiva automaticamente superati i 2 minuti di cottura, garantendo una migliore circolazione dell’aria all’interno del microonde e proteggendolo da eventuali surriscaldamenti.

