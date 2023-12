Ladri restituiscono un telefono rubato: "Non lo vogliamo", il motivo shock

In un evento insolito e quasi comico, un uomo di Washington, DC, ha vissuto un’esperienza di furto che si è conclusa inaspettatamente. Durante una rapina a mano armata, i ladri hanno rubato tutto ciò che l’uomo aveva nelle tasche, comprese le chiavi della macchina e il suo smartphone. Tuttavia, una volta realizzato che il telefono rubato era un Android e non un iPhone, i ladri hanno deciso di restituirlo, affermando: “Non lo vogliamo. Pensavamo fosse un iPhone“.

I ladri decidono di restituire lo smartphone Android

La vittima, che ha preferito rimanere anonima, ha raccontato ad ABC7 di essere stata derubata da due individui mascherati armati di pistole. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava parcheggiando l’auto e si dirigeva verso il proprio appartamento. I ladri hanno preso tutto ciò che aveva, comprese le chiavi del suo camion, e sono fuggiti con il veicolo.

La svolta inaspettata dell’evento è avvenuta quando i ladri hanno esaminato il telefono rubato. Scoprendo che si trattava di un dispositivo Android, hanno deciso di restituirlo al legittimo proprietario. La moglie della vittima ha descritto l’episodio, sottolineando la sorpresa dei ladri nel realizzare che non era un iPhone. Insomma, sembrerebbe proprio che i dispositivi Android abbiano l’antifurto incorporato!

Nonostante la restituzione del telefono, l’esperienza ha lasciato un segno profondo sulla coppia. La moglie ha espresso il suo turbamento per l’accaduto, sottolineando come l’evento abbia “sconvolto la loro vita”. La gravità della situazione è stata ulteriormente evidenziata da un incidente simile avvenuto nello stesso parco un mese dopo, che purtroppo non si è concluso altrettanto fortunatamente.

Questo insolito episodio solleva questioni interessanti sulla sicurezza personale e sulle preferenze dei criminali in termini di tecnologia. Mentre la vittima è stata fortunata a riavere il suo telefono, l’incidente sottolinea l’importanza di rimanere vigili e di prendere precauzioni per la sicurezza personale. Inoltre, l’episodio mette in luce una curiosa preferenza dei ladri per i dispositivi Apple, in particolare gli iPhone, rispetto ad altri marchi di smartphone.

Questo evento, sebbene traumatico, si è concluso con una nota insolitamente positiva per la vittima, che ha potuto riavere il suo telefono Android. Rimane un promemoria della realtà dei crimini urbani e delle preferenze specifiche che possono emergere in situazioni di furto.