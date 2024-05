La Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 per PS5 in maxi sconto su Amazon

Cyberpunk 2077 è un videogioco targato CD Projekt RED che fin dalla sua uscita ha fatto molto discutere e oggi, su Amazon, la Ultimate Edition di questo titolo per PS5 è in maxi sconto del 26% per un costo totale e finale di 39,90€.

Maxi promo: Cyberpunk 2077 Ultimate Edition a 39,90€

La Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 offre un’esperienza di gioco completa e coinvolgente nel mondo dell’oscuro futuro di Night City. Con tutti gli aggiornamenti allo schema di gioco e i contenuti pubblicati in precedenza inclusi in un unico pacchetto, questa edizione ti permette di immergerti appieno nelle storie che popolano questo mondo, compresa l’acclamata espansione spy-thriller Phantom Liberty.

Diventa un fuorilegge urbano dotato di potenziamenti cibernetici e crea la tua leggenda per le strade di Night City. Esplora la vastità della città del futuro, ricca di attività da svolgere, luoghi da esplorare e personaggi da incontrare. Sarai tu a decidere dove andare, quando farlo e in che modo.

Confrontati con incredibili avventure e stringi relazioni con personaggi indimenticabili, le cui vite e destini saranno plasmati dalle tue scelte. Le decisioni che prendi nel gioco base e nell’avventura spy-thriller Phantom Liberty creano una rete intricata di conseguenze, determinando il destino dei personaggi che ti circondano e, inevitabilmente, il tuo.

Intrighi, azione e decisioni difficili ti aspettano in Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, che offre una vasta gamma di esperienze di gioco in un mondo futuristico ricco di dettagli e possibilità. Con una trama avvincente e un’ambientazione unica, questo gioco promette di essere un’esperienza indimenticabile per i giocatori che cercano avventure e sfide epiche.

Su Amazon, oggi, la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 per PS5 viene scontata del 26% per un costo totale e finale di 39,90€.

