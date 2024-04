La tua casa è sempre più smart con la lampadina intelligente a 8,99€ su Amazon

La lampadina smart offre un controllo flessibile e conveniente delle luci direttamente dal tuo smartphone o tablet, grazie all’app gratuita Tapo disponibile su iOS e Android. Con questa applicazione, puoi gestire le tue luci ovunque tu sia, rendendo facile regolare l’illuminazione della tua casa in base alle tue esigenze e preferenze.

Con la funzione multicolore, hai la possibilità di progettare scenari luminosi personalizzati per adattarsi alla tua routine quotidiana o alle attività specifiche. Con ben 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere, puoi regolare la luminosità, la temperatura della luce e i colori per creare l’atmosfera perfetta in ogni ambiente. Grazie alla sua connettività diretta al Wi-Fi di casa, la lampadina smart L530E non richiede l’uso di un hub aggiuntivo, semplificando il processo di installazione e configurazione.

Il controllo vocale aggiunge un ulteriore livello di comodità, poiché la lampadina smart è compatibile con Alexa e Google Assistant. Basta pronunciare comandi come “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, oscura le luci della mia camera” per controllare le luci senza dover alzare un dito.

Inoltre, è possibile creare scenari e programmi personalizzati, permettendo alla lampadina smart di accendersi o spegnersi automaticamente secondo un orario prestabilito, con la luminosità e il colore desiderati. Infine, la modalità Assente offre un’ulteriore sicurezza, simulando automaticamente la presenza di qualcuno in casa per dissuadere i visitatori indesiderati durante le tue assenze.

Su Amazon, oggi, la lampadina smart TP-Link viene scontata del 10% e viene venduta a 8,99€. Non perdere questa occasione!