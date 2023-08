La Mini tastiera RETROILLUMINATA e WIRELESS oggi la paghi POCHISSIMO

Digita ovunque tu sia, anche in vacanza, con questo dispositivo innovativo super affidabile e preciso. Parliamo della Logitech MX Mechanical Mini Tastiera Retroilluminata, oggi disponibile su Amazon a soli 128,50€ con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più puoi effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è limitatissima e sono a disposizione gli ultimissimi articoli quindi non c’è tempo da perdere!

Logitech MX Mechanical Mini Tastiera Retroilluminata: tutte le specifiche tecniche

La Logitech MX Mechanical Mini Tastiera Retroilluminata è perfetta per chi cerca la massima efficienza nello spazio più piccolo possibile.

Grazie al suo design compatto, può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a casa che in ufficio. Inoltre, la sua retroilluminazione la rende perfetta anche per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera Logitech MX Mechanical Mini è dotata di switch a basso profilo e tasti tattili silenziosi, il che significa che puoi digitare senza rumori fastidiosi e con un’esperienza tattile di alta qualità. Inoltre, la connessione può essere effettuata tramite Bluetooth o USB-C, il che significa che è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Apple, iPad e altri.

Questa tastiera è anche dotata di una batteria a lunga durata, il che significa che non dovrai preoccuparti di cambiare le batterie spesso. Inoltre, è molto facile da utilizzare grazie al layout QWERTY US Intl.

La Logitech MX Mechanical Mini è anche molto resistente grazie al suo design robusto e alla sua costruzione di alta qualità. E’ stata progettata per resistere al tempo e all’usura quotidiana.

Insomma, se stai cercando una tastiera wireless di alta qualità, la Logitech MX Mechanical Mini Tastiera Retroilluminata è ciò che fa per te. Grazie alla sua compattezza, al suo design resistente e alla sua connettività versatile, questa tastiera è perfetta per lavorare ovunque tu sia. Oggi è disponibile su Amazon a soli 128,50€ con il 20% di sconto. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di digitazione con questa tastiera di alta qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.