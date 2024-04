La Clip 4 è una cassa bluetooth JBL di altissima qualità ad un MAXI SCONTO

JBL è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi legati al mondo dell’audio e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 37% sulla cassa bluetooth JBL la Clip 4 che viene venduta a soli 40,99€.

Maxi offerta: 40% di sconto sulla cassa bluetooth JBL

La cassa bluetooth JBL Clip 4 offre un’esperienza sonora potente e di alta qualità grazie al JBL Pro Sound, che assicura bassi corposi e dettagli sonori nitidi. Con un design portatile e stiloso, caratterizzato da tessuti variopinti, lo speaker tascabile Clip 4 può essere facilmente trasportato ovunque grazie al suo moschettone integrato, rendendolo l’accessorio perfetto per chi è sempre in movimento.

La cassa è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IPX67, il che la rende ideale per essere utilizzata in ambienti come la spiaggia, la piscina o sotto la doccia senza preoccupazioni. Grazie a questa caratteristica, puoi goderti la tua musica preferita anche negli ambienti più impegnativi senza compromettere la qualità dell’audio.

Con una lunga autonomia e la possibilità di streaming senza fili, la cassa JBL Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale continua con una sola ricarica. Puoi collegare facilmente qualsiasi dispositivo con Bluetooth e goderti la tua musica preferita ovunque tu vada, senza dover preoccuparti dei cavi.

JBL Clip 4, dunque, è la scelta perfetta per chi cerca un diffusore bluetooth ultracompatto e performante, ideale per essere portato sempre con sé. Con un suono potente, un design portatile e resistente, e una lunga autonomia, rappresenta una soluzione ideale.

Su Amazon, oggi, la cassa JBL bluetooth Clip 4 viene messa in sconto del 37% per un prezzo finale e totale di 40,99€.

