La CASSA BLUETOOTH con pixel art, ora in promozione su Amazon

Se esiste una cassa Bluetooth più originale di questa fammelo sapere perché credo potrei impazzire. Da tempo occupa un posto speciale nel mio cuore e ogni volta che scopro che è in offerta la devo consigliare a qualcuno perchè è straordinaria.

Non solo suona potente, ma con la sua estetica ti fa divertire a più non posso. Semplicissima da utilizzare, occupa il minimo spazio ma te la porti in giro come se nulla fosse. Grazie al ribasso in corso su Amazon costa poco, te la porti a casa con 49€ o la compri come regalo, stai sicuro che fai un figurone.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Cassa Bluetooth senza limitazioni: non solo bella ma anche funzionale

E’ vero che l’abito non fa il monaco ma in questo caso l’estetica è un pezzo forte del prodotto. Con il suo pannello LED puoi creare pezzi d’arte unici perché in fin dei conti ti basta scaricare l’applicazione sullo smartphone per dare via libera alla creatività.

Come ti dicevo, in ogni caso, non solo è bella ma è anche potente questa cassa Bluetooth: riproduce i tuoi brani preferiti senza problemi e si fa gestire anche in loco grazie ai tasti fisici. Conta che ha anche i bassi potenziati quindi non scendi a compromessi.

Che altro dirti se non che le funzioni non si limitano a quanto riportato sopra. Infatti puoi sfruttare questo prodottino anche come orologio, decorazione, radio sveglia, ti mostra le notifiche smart in attesa e tanto altro ancora che ti lascio scoprire in autonomia.

Insomma, un prodotto unico nel suo genere ma questo te lo avevo anticipato. Collegati immediatamente su Amazon per approfittare del ribasso e acquistare questo gioiellino con soli 49,99€ in un solo click. Le spedizioni sono veloci e gratuite con Prime attivo.