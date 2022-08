Kit tastiera e mouse wireless in OFFERTA con sconto del 29%

Non è facile trovare mouse e tastiera giusti, ma questo kit potrebbe davvero fare al caso tuo. Anche perché, grazie allo sconto del 29%, la spesa è davvero irrisoria se si considera che a meno di 20 euro ci si porta a casa due periferiche wireless e compatibili con un bel po’ di computer.

Spedito da Amazon, il kit ti costa oggi solo 18,45 euro. Essendo in disponibilità immediata, acquistandolo entro poche ore, il corriere ti consegnerà il pacco già domani. Ottimo come al solito il servizio offerta da Amazon.

Iniziamo parlando della tastiera, completa di tastierino numerico e che integra uno slot a forma di U con una lunghezza di circa 25,5 cm che puoi utilizzare per riporre dispositivi come smartphone e tablet, sia in verticale che in orizzontale. Insomma, funge anche da supporto.

La tastiera conta 110 silenziosi tasti, 12 dei quali sono di scelta rapida multimediali per il controllo di video, musica, email e altro ancora. Per ovvi motivi, alcuni tasti di scelta rapida non sono compatibili con macOS.

Il mouse non è molto grande, è ergonomico e di forma ondulata. Quindi è confortevole e fluido in ogni movimento, anche dopo ore e ore di utilizzo.

Ricorda che per usare tanto la tastiera quanto il mouse è necessario il ricevitore USB (che trovi nella parte inferiore del mouse). La tastiera richiede due batterie AAA, il mouse invece due batterie AA (non sono incluse nella confezione di vendita).

L’offerta riguarda unicamente i colori Bianco e Nero. Scegli dunque la tinta che meglio si sposa con il resto della postazione.