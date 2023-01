Se uno dei tuoi obiettivi per il 2023 è rendere la tua casa un po’ più smart, dovresti iniziare questo processo acquistando questo super kit. Come al solito c’è la firma di Amazon, e include un Echo Show 5 di 2ª generazione, un termostato intelligente Netatmo e, infine, due prese intelligenti Meross. Quanto costa? Beh, a prezzo pieno superiamo i 300€, ma grazie allo sconto del 45% concludi l’affare a soli 165,99€. Il tuo progetto “smart home” è pronto a decollare.

Il super kit per la smart home di Amazon è favoloso: tutto passa per l’Echo Show 5

Echo Show 5 (2ª gen)

Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce. Basta chiedere ad Alexa, e il gioco è fatto.

Inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, oppure ascoltando le ultime notizie, le previsioni del tempo e la tua musica preferita. Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce.

Grazie alla telecamera da 2 MP puoi chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi in casa. Goditi film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

E per quanto riguarda la privacy? Disattiva microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante. Fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera.

Termostato smart di Netatmo

Risparmia con un programma di riscaldamento domestico basato sui tuoi bisogni; se vai in vacanza, puoi programmare le modalità Assente e Antigelo. Controllo a distanza e con la voce: comanda a distanza il tuo Termostato Intelligente da smartphone, tablet o computer; regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google. Installazione rapida e semplice: installazione facile fai da te, con il Termostato Intelligente Netatmo in meno di un’ora.

La funzione Auto-Adapt integra le condizioni atmosferiche con le caratteristiche termiche dell’abitazione, per garantire la temperatura desiderata. Design firmato Starck: sempre in armonia. Design firmato Philippe Starck e 4 adesivi di diversi colori in dotazione: il Termostato Intelligente Netatmo si fonde nel tuo spazio abitativo.

Prese smart Meross

Con queste prese puoi programmare l’accensione e lo spegnimento automatico dei dispositivi connessi. Risparmia energia quando le luci non sono necessarie o lasciate accese accidentalmente. Sono compatibili con Alexa e Google Home, quindi puoi controllare i tuoi elettrodomestici con i comandi vocali. In alternativa, puoi utilizzare l’app Meross.

Le prese smart di Meross funzionano anche HomeKit di Apple. Ciò significa che, all’occorrenza, puoi anche affidarti a Siri. La configurazione è molto semplice, ti guida iOS passo dopo passo.

