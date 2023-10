KIT SICUREZZA: 2 videocamere esterne + 1 videocamera interna al 43% IN MENO!

La sicurezza della tua casa non ha prezzo, ma ora puoi ottenerla a un prezzo eccezionale! Amazon offre un’offerta incredibile su 2 Videocamere Blink Outdoor + Blink Mini a soli 120,99€, con uno sconto del 43%. Non perdere questa occasione per proteggere la tua casa e la tua famiglia con una soluzione di sicurezza avanzata.

Le Specifiche Tecniche più Importanti:

Videocamera Blink Outdoor : Risoluzione 1080p Full HD : Registra video chiari e dettagliati. Visione Notturna a Infrarossi : Garantisce una visione chiara anche di notte. Rilevamento di Movimento : Ricevi avvisi sul tuo smartphone quando viene rilevato un movimento. Resistente alle Intemperie : Progettata per resistere a pioggia, neve e sole. Autonomia Batteria : La batteria dura fino a 2 anni.

: Videocamera Blink Mini : Risoluzione 1080p Full HD : Offre video nitidi e dettagliati. Audio Bidirezionale : Comunica con chiunque sia davanti alla videocamera. Visione Notturna a Infrarossi : Monitoraggio 24/7, anche al buio. Facile da Installare : Nessuna installazione complicata, basta collegarla e configurarla tramite l’app.

:

Sistema di Sicurezza Completo : Utilizzando entrambe le videocamere, puoi creare un sistema di sicurezza completo per la tua casa. Monitora l’ingresso, il cortile o qualsiasi altra area che desideri proteggere.

: Utilizzando entrambe le videocamere, puoi creare un sistema di sicurezza completo per la tua casa. Monitora l’ingresso, il cortile o qualsiasi altra area che desideri proteggere. Funziona con Alexa : Integra facilmente le videocamere nel tuo ecosistema smart home Amazon Alexa. Puoi controllarle con comandi vocali e visualizzare il feed video sul tuo dispositivo Alexa.

: Integra facilmente le videocamere nel tuo ecosistema smart home Amazon Alexa. Puoi controllarle con comandi vocali e visualizzare il feed video sul tuo dispositivo Alexa. Archiviazione Cloud Gratuita: Le clip video vengono archiviate in modo sicuro nel cloud Blink senza costi aggiuntivi.

Proteggi la tua casa e dormi sonni tranquilli sapendo che hai un sistema di sicurezza affidabile. Le videocamere Blink Outdoor e Blink Mini offrono una risoluzione video nitida, rilevamento di movimento affidabile e visione notturna avanzata. Sia che tu sia a casa o lontano, avrai il controllo completo della tua sicurezza tramite l’app mobile intuitiva.

Clicca subito per approfittare di questa offerta e metti al sicuro la tua casa oggi stesso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.