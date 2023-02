Gli AirPods di Apple sono auricolari eccezionali, ma si fanno anche ben pagare. Ecco perché dovresti avere cura di loro pulendoli di tanto in tanto con strumenti realizzati ad hoc. Il kit che ti segnalo oggi mette al tuo servizio tutto quello di cui hai bisogno e anche di più. Lo puoi infatti utilizzare anche per rendere come nuova la tua tastiera, che sia a marchio Apple o meno.

L’aspetto più straordinario di questo è però il prezzo, ma solo perché è attualmente scontato del 50% su Amazon (via Coupon). Lo paghi solo 3.95€, praticamente regalato.

Kit per la pulizia di AirPods e tastiere al 50% su Amazon

Questo kit è davvero fantastico ed è composto da cinque tool in totale:

testina in spugna (per pulire l’interno del case di ricarica degli AirPods)

spazzola con setole in nylon (per gli AirPods)

spazzola con setole in nylon (per le tastiere)

punta in metallo (per AirPods e iPhone)

estrattore di tasti (molto utile per la tastiere meccaniche o a membrana)

Ti ho parlato di AirPods e iPhone, ma in realtà questo kit è ben più versatile. Lo puoi infatti utilizzare con una marea dispositivi: fotocamere, smartphone di altri brand, cuffie, auricolari cablati, orologi, giocattoli e tanto altro ancora

📢 Ricorda di applicare lo sconto del 50% tramite Coupon prima di aggiungere il kit di pulizia al carrello. Solo così potrai completare l’acquisto a meno di 4€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.