Gli AirPods, che siano Pro o meno non importa, sono accessori dai molti vantaggi. Sono auricolari wireless, hanno una buona autonomia, garantiscono un’ottima qualità del suono e funzionano in perfetta sintonia con gli altri device dell’ecosistema Apple, come iPhone e Mac. E costa solo 9,99€ incluse spedizioni.

C’è però un “problema”: tendono a sporcarsi facilmente, accumulando polvere e altro in ogni dove. Non si salva nemmeno la custodia di ricarica. Di tanto in tanto è importante pulire il tutto, magari con strumenti adeguati.

Oggi in offerta, con disponibilità immediata, c’è il kit di Hagibis. Lo sconto porta il prezzo finale da 12,99€ a 9,99€ tutto incluso. Meglio approfittarne, prima che finiscano le unità a disposizione.

Kit di pulizia per AirPods: non manca nulla

Il design a doppia testa separata include una spugnetta, una spazzola ad alta densità ed una punta in metallo per penetrare all’interno delle fessure e degli interstizi più piccoli. La spugna morbida, invece, serve per pulire delicatamente l’interno della custodia wireless.

La spazzola ad alta densità infine permette di pulire facilmente lo sporco della griglia di uscita del suono degli auricolari. Per quel che costa, è una manna dal cielo.