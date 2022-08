Kit lampadine intelligenti LED multicolore di TP-Link a meno di 20 euro su Amazon

Controlla le luci nella tua casa da qualsiasi luogo con la lampadina multicolore Tapo L530E Smart Wi-Fi di TP-Link, adesso in vendita nella comoda confezione da due. Acquista il kit su Amazon a soli 18,98€ invece di 24,90€.

Grazie alla connettività Wi-Fi, non è necessario un hub per far funzionare queste lampadine. Scarica semplicemente l’app Tapo per iOS e Android per personalizzare i programmi, controllare le scene, impostare i timer e regolare le impostazioni.

Offrendo un’uscita di 806 lumen, queste lampadine presentano una gamma di temperature di colore che vanno da 2500 a 6500 Kelvin e una gamma dimmerabile dall’1 al 100%. Una durata di 15.000 ore assicura che i bulbi dureranno per molti anni. La compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant consente comandi vocali senza interruzioni.

Ecco alcune delle caratteristiche chiave di questo kit da 2 lampadine:

Nessun hub richiesto grazie alla connettività Wi-Fi;

Protocolli Wi-Fi 802.11b/g/n;

Facile configurazione con l’app Tapo;

Controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant;

Imposta l’atmosfera ideale dai preset salvati;

Imposta orari e timer in base alla tua routine quotidiana;

Modalità alba e tramonto;

La modalità Fuori simula l’occupazione della tua casa per scoraggiare gli intrusi;

Ritorna automaticamente all’ultima impostazione della luce prima di essere spenta;

Raggruppa le lampadine con altri dispositivi Tapa (disponibili separatamente) per un ecosistema intelligente;

Approfitta ora dello sconto del 24% su Amazon e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.