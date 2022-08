Nel corso degli ultimi due anni, durante la pandemia di COVID-19, abbiamo utilizzato smartphone e computer in modo decisamente più intenso. Smart working, didattica a distanza, videochiamate con amici e parenti, videoconferenze di lavoro e così via. La situazione per fortuna sta gradualmente migliorando, ma l’utilizzo di un kit di illuminazione per rendere ancora migliori le videochiamate da laptop è comunque consigliabile.

A tal proposito, è attualmente disponibile su Amazon un kit d’illuminazione con tre modalità. Si tratta di una offerta lampo, dunque destinata a scadere tra poche ore. Grazie alla combo sconto + coupon, passa da 19,99 euro a 13,59.

Questo kit è semplicissimo da utilizzare. Include una luce a LED con tre temperature di colore (bianco freddo, bianco caldo, bianco naturale) e 10 livelli di luminosità. È regolabile a 360°, quindi la puoi posizionare come vuoi, ed è munito di un morsetto robusto realizzato in modo da non rovinare la scocca e il display del tuo laptop (gli interni sono in gomma).

Il kit si alimenta tramite USB-A. A tal proposito puoi utilizzare una porta del tuo notebook, un power bank oppure un alimentatore da parete che sicuramente avrai in casa. Sul cavo, infine, trovi comodi pulsanti per gestire la luminosità e accendere/spengere il kit.

Ricorda che si tratta di un’offerta lampo e che quindi hai solo poche ore per aggiudicarti questo utilissimo kit al prezzo scontato di 13,59 euro. Inoltre, per il risparmio massimo, devi spuntare la voce Coupon (in arancione) prima di aggiungere il prodotto al carrello.