Kit di Pulizia 10 in 1 per tastiere, Mac, iPhone e AirPods

Se avevi bisogno di un buon kit per pulire e tenere in ordine tastiera e trackpad del MacBook Air/Pro, ma anche iPhone, iPad e AirPods, ecco il prodotto definitivo. Include tutto quello che può servirti e costa meno di 15€ spedito.

C’è un motivo se questo Kit di Pulizia 10 in 1 è il più venduto su Amazon, ed è la sua totale completezza e utilità. Se sei un fanatico della pulizia e dell’igiene, lo adorerai.

Il kit di pulizia 10 in 1 di Ordilend è un ottimo strumento per mantenere i tuoi dispositivi elettronici come il Mac, iPhone, iPad, AirPods e altri puliti e in perfetto stato. Con questo kit, la sporcizia e la polvere diventeranno un brutto ricordo.

Il kit di pulizia è progettato per essere portatile e include una spazzola retrattile, un estrattore chiave, due penne con punta in metallo e plastica, una spugna floccata, una spazzola morbida, uno spray per lucidatura, un panno per lucidare, un panno in microfibra e un piccolo panno di ricambio. Il design compatto del prodotto lo rende facile da trasportare in una borsa o in un cassetto della scrivania.

Le due penne incluse sono multifunzionali. Quella con punta in metallo è perfetta per rimuovere lo sporco dai fori degli auricolari o dei tasti del computer, mentre la spugna floccata è progettata per pulire la polvere dalla custodia di ricarica dove non è facile da raggiungere. La penna in plastica invece è ideale per la pulizia degli obiettivi del telefono o della fotocamera.

La spazzola retrattile è morbida e serve per rimuove la polvere senza causare graffi sul display. La mini spazzola e l’estrattore ad alta densità infine sono perfetti per una pulizia profonda tra i tasti piatti della tastiera del laptop.

C’è perfino uno spray per lucidatura e un panno appositamente progettato per rimuovere efficacemente le macchie ostinate dallo schermo del computer, senza lasciare scolorimenti o fibre. Il panno in microfibra è resistente e pulisce delicatamente lo schermo e le altre parti del computer senza lasciare aloni.

Unica accortezza: ricorda di spegnere e scollegare il computer prima di iniziare la pulizia e di seguire il manuale per evitare danni.

Acquista Kit di Pulizia 10 in 1 Ordilend a soli 14,99€ su Amazon, ma fai presto perché la promo potrebbe scadere da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su Kit di Pulizia 10 in 1 per tastiere, Mac, iPhone e AirPods inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.