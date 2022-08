Kit di 3 Cinturini Apple Watch in Nylon a 5 EURO CIASCUNO

Stanchi dei vostri cinturini? Avete bisogno di acquistarne di nuovi ma non volete spenderci un occhio? Allora ecco a voi un’offerta davvero interessante: un kit di 3 cinturini in nylon, quindi sportivi, venduti al prezzo di 15€.

Si tratta di cinturini disponibili in varie colorazioni: fatti di nylon, sono adatti ad ogni uso, sia esso sportivo o meno. Questi cinturini sono venduti all’effettivo al prezzo di 5€ ciascuno, un costo davvero esiguo se paragonato ad altri prodotti simili. Il prezzo è valido sia per le versioni dedicate agli Apple Watch da 38mm/40mm/41mm, sia per quelli da 42mm/44mm/45mm.

Le colorazioni disponibili sono le seguenti:

Arcobaleno, Arancione e Starlight Nero

Arcobaleno, Blu Mare, Rosa Starlight

Arcobaleno, Nero, Blu Oceano

Nero, Blu Oceano, Verde foglia di Pino

Verde foglia di Pino, Blu Oceano, Caffè

Questi cinturini di nylon sono realizzati con un materiale morbido e elastico, non irrita la pelle ed è facile da pulire. Essendo una stagione molto calda poi, questo materiale permette la traspirazione, garantendo il polso sempre fresco e comodo.

Il prodotto in questione ha infine un’installazione facile e pronta all’uso, visto che basterà inserire i due estremi del cinturino al vostro Apple Watch per collegarlo. Adatto poi ad ogni polso, questo cinturino è regolabile e permetterà di stringersi ed allargarsi a seconda del polso che lo indosserà.