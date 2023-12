Kit da 2 Telecamere di Videosorveglianza: Sicurezza a Portata di Mano a un Prezzo Eccezionale

Approfitta subito dell’offerta imperdibile su Amazon: un kit di 2 telecamere di videosorveglianza a soli 35,99€, con uno sconto del 38% più un coupon aggiuntivo del 10%! Questa è l’opportunità perfetta per chi cerca di aumentare la sicurezza della propria casa o ufficio senza spendere una fortuna.

Il Kit da 2 Telecamere di Videosorveglianza non è solo un acquisto intelligente per la sicurezza, ma anche un investimento tecnologico avanzato. Ecco alcune delle sue specifiche tecniche che lo rendono un prodotto di grande valore.

Qualità Video Full HD 1080p : Queste telecamere offrono immagini nitide e dettagliate, permettendoti di monitorare chiaramente ogni angolo della tua proprietà.

: Queste telecamere offrono immagini nitide e dettagliate, permettendoti di monitorare chiaramente ogni angolo della tua proprietà. Rilevamento di Movimento : Grazie al sensore di movimento, sarai immediatamente avvisato in caso di attività sospette, garantendo una protezione costante.

: Grazie al sensore di movimento, sarai immediatamente avvisato in caso di attività sospette, garantendo una protezione costante. Notifiche Push : Ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone o tablet, così da essere sempre aggiornato su ciò che accade quando non sei presente.

: Ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone o tablet, così da essere sempre aggiornato su ciò che accade quando non sei presente. Audio Bidirezionale : Comunica attraverso la telecamera grazie all’audio bidirezionale, utile per parlare con i membri della famiglia o per dissuadere gli intrusi.

: Comunica attraverso la telecamera grazie all’audio bidirezionale, utile per parlare con i membri della famiglia o per dissuadere gli intrusi. Visione Notturna : La visione notturna ti assicura di non perdere nulla anche nelle ore più buie, mantenendo un livello di sorveglianza elevato 24 ore su 24.

: La visione notturna ti assicura di non perdere nulla anche nelle ore più buie, mantenendo un livello di sorveglianza elevato 24 ore su 24. Facilità di Installazione e Uso: Installa e configura le telecamere con semplicità, e gestiscile comodamente attraverso l’app dedicata.

Queste telecamere sono ideali per chiunque voglia proteggere la propria casa o ufficio. Sono perfette per monitorare gli spazi interni, come il soggiorno, la camera dei bambini o l’ingresso dell’ufficio. Con la loro tecnologia avanzata, offrono una soluzione di sicurezza affidabile e accessibile.

Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale! A soli 35,99€, il Kit da 2 Telecamere di Videosorveglianza rappresenta una soluzione di sicurezza avanzata e conveniente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.