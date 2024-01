Kingston PenDrive USB da 128GB a SOLI 10 EURO: spazio extra a MINI PREZZO

Se hai bisogno di avere sempre a portata di mano i tuoi file personali, approfitta immediatamente dell’offerta bomba di Amazon sulla chiavetta USB di cui non potrai più fare a meno! Parliamo della Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB da 128 GB, oggi disponibile al prezzo minimo di 10 euro grazie ad un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverla domani stesso direttamente a casa. Gli articoli stanno andando a ruba quindi corri a fare il tuo ordine subito!

Kingston DataTraveler PenDrive USB: prestazioni al top con una spesa minima

La Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB da 128 GB rappresenta la soluzione di archiviazione ideale per chi ha bisogno di avere sempre a portata di mano i propri file.

Questo mini gioiellino offre prestazioni USB 3.2 Gen 1 per semplificare l’accesso a notebook, desktop, schermi e altri dispositivi digitali. Inoltre la DT Exodia M consente di realizzare trasferimenti rapidi di documenti, file audio e video anche di grosse dimensioni.

Il modello in offerta ha una capacità di memoria da 128 GB, quindi abbastanza grande per memorizzare e archiviare contenuti di ogni tipo così da poterli utilizzare in qualsiasi momento.

La chiavetta si contraddistingue per un design pratico e super comodo: per questo motivo rappresenta una soluzione ideale per gli spostamenti, che sia al lavoro, a casa o a scuola. Il cappuccio mobile protegge il connettore USB da eventuali urti e cadute, mentre il grande anello è perfetto per appendere il mini dispositivo a un portachiavi così da averlo sempre con sé.

Oggi la Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB da 128 GB è disponibile su Amazon al prezzo minimo di 10 euro grazie ad un mega sconto del 31%. Ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno letteralmente andando a ruba, approfitta subito dell’offertona!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.