Kingston DataTraveler Exodia DTX da 32GB in promo speciale su Amazon

Archivia i dati e portali in viaggio con l’unità flash DataTraveler Exodia da 32 GB di Kingston. Progettata per un facile trasporto, questa chiavetta USB è dotata di anello portachiavi e cappuccio protettivo. Acquistala su Amazon a soli 5,19€.

L’USB 3.2 Gen 1 offre un throughput massimo di 5 Gb/s ed è sinonimo di USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. Un pratico cappuccio protegge la presa USB e i tuoi dati. Il cappuccio si adatta anche al passante posteriore per assicurarti di non perderlo. Utilizzando una connessione USB 3.2 Gen 1 di tipo A, è compatibile con Windows 8 e versioni successive, Mac OS 10.10 e versioni successive, Linux 2.6 e versioni successive e Chrome OS.

Offrendo una velocità di scrittura di 15 MB/s e una velocità di lettura di 100 MB/s, la chiavetta è una delle migliori unità flash USB disponibili. Inoltre è presente il software SecureAccess che ti offre una protezione dei dati extra crittografando i dati con una password.

L’USB DataTraveler Exodia di Kingston offre prestazioni USB 3.2 Gen 1 per un facile accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali. Consente trasferimenti rapidi: usalo per memorizzare documenti, musica, video e altro. Il suo design pratico e i colori alla moda lo rendono ideale per l’uso quotidiano al lavoro, a casa, a scuola o ovunque tu debba portare i tuoi dati. DT Exodia è disponibile con capacità fino a 256 GB ed è coperto da una garanzia di cinque anni, supporto tecnico gratuito e la leggendaria affidabilità Kingston. Acquistala su Amazon approfittando dello sconto del 26%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.