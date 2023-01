Kingston Canvas Select Plus Scheda: micro SD da128 GB in sconto del 44% su Amazon

Kingston ha recentemente annunciato l’aggiornamento delle schede SD e microSD della serie Canvas. Esistono tre diversi casi d’uso per diverse schede di memoria; Canvas React Plus (Ultimate), Canvas Go! Plus (adatta per i professionisti) e Canvas Select Plus (per un uso più mainstream).

La Canvas Select Plus è progettata per chiunque abbia bisogno di una scheda di memoria per il proprio smartphone in grado di riprendere video fino a 4K, ed è usata anche per console di gioco, dash cam dell’auto, action camera e altro ancora. Acquistala ora su Amazon a soli 15,00€ invece di 26,99€.

Questa scheda di memoria è classificata per la velocità di applicazione UHS-I e A1 di Classe 10. Arriva a velocità di lettura fino a 100 MB/s e velocità di scrittura fino a 85 MB/s. Ed è proprio grazie a queste elevate velocità di lettura-scrittura che funziona perfettamente per eseguire app e registrare filmati 4K senza alcun problema.

I risultati sono buoni come da pubblicità. È in grado di fornire una velocità di lettura di oltre 98 MB/s e di scrittura di 75 MB/s attraverso 5 stessi test continui. Il trasferimento di file di blocco è stabile e consiste. La memoria è ideale da utilizzare su smartphone o tablet per l’archiviazione e l’applicazione. È anche in grado di gestire la registrazione video Full HD o fino a 4K direttamente sulla memoria da smartphone, action cam e videocamere ad alta richiesta di scrittura/registrazione come dashcam e videocamera IP che effettua la registrazione in loop continuo.

Circa 3 anni fa, SanDisk ha presentato la scheda microSD con la capacità più alta al mondo, che era inverosimile per le sue dimensioni. Dal punto di vista delle prestazioni e del valore, Kingston Canvas Select Plus ha offerto prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.