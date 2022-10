Dopo la solita fase di preordine, il Kindle di nuova generazione è disponibile all’acquisto immediato su Amazon. Il prezzo di partenza è di 99,99 euro (con pubblicità), e si arriva a 109,99 euro per la configurazione che non prevede “distrazioni”, se così vogliamo definirle. Puoi scegliere di pagare il device con display da 6 pollici anche in 5 rate selezionando l’apposito servizio di Amazon, gratuito e senza costi nascosti.

La filosofia alla base del nuovo Kindle è molto semplice e incredibilmente favorevole per l’utente finale: unire caratteristiche premium e un prezzo accessibile. Per dirla in breve, ci si porta a casa il più gettonato device per la lettura di ebook investendo una cifra di poco superiore ai 100 euro.

Il Kindle 2022 vanta un display da 6 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi. Sfrutta la tecnologia antiriflesso e restituisce la sensazione di leggere un libro “vero”, su carta stampata. La luminosità è ovviamente regolabile, e poi c’è anche la Modalità Scura, per invertire il colore del testo sullo schermo per una lettura più piacevole a qualsiasi ora del giorno.

Le novità non si riducono però allo schermo. Il device è infatti più leggero e compatto rispetto a quello della precedente generazione, lo puoi portare addirittura in una tasca. La batteria dura fino a 6 settimane (sì, hai letto bene) e poi – finalmente – c’è la porta USB-C (che nei prossimi anni vedremo anche su iPhone, giusto per restare in argomento). Infine, c’è un upgrade sostanzioso dell’archiviazione interna: è da 16GB, ovvero il doppio rispetto al modello old gen. Che significa? Beh, più libri da aggiungere al proprio catalogo digitale.

Per concludere, un plauso ad Amazon per la svolta green. Dal comunicato stampa si apprende infatti che il 90% del magnesio utilizzo nella fabbricazione è riciclato e che, per la prima volta, l’imballaggio del Kindle è riciclabile al 100%.