John Ternus nuovo CEO Apple: chi è e perché segna una svolta per Cupertino

Apple ha scelto il suo prossimo CEO e il nome, per molti utenti, non è tra i più noti: John Ternus guiderà l’azienda dopo Tim Cook, aprendo una nuova fase nella storia di Cupertino.

L’annuncio è ufficiale: John Ternus diventerà amministratore delegato di Apple a partire dal 1° settembre 2026, mentre Tim Cook assumerà il ruolo di executive chairman. Una transizione pianificata da tempo, che segna il passaggio da una leadership focalizzata su servizi e crescita globale a una più radicata nell’hardware.

Per chi segue Apple da anni, Ternus non è affatto un volto nuovo. Ma per il grande pubblico resta una figura meno esposta rispetto al suo predecessore, ed è proprio questo che rende interessante capire chi è e quale direzione potrebbe prendere l’azienda sotto la sua guida.

Un ingegnere cresciuto dentro Apple

Ternus è in Apple dal 2001 e ha costruito tutta la sua carriera all’interno dell’azienda. Ingegnere meccanico, ha lavorato su alcuni dei prodotti più importanti della storia recente di Cupertino, fino a diventare responsabile globale dell’hardware engineering.

Sotto la sua supervisione sono passati i principali dispositivi Apple: iPhone, iPad, Mac, AirPods e Apple Watch. Il suo nome è legato in particolare alla transizione verso Apple Silicon, uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi anni per l’ecosistema Mac.

Non è quindi un manager “finanziario” o di marketing, ma una figura tecnica, cresciuta progettando prodotti. Ed è proprio questo aspetto che può dire molto sulla fase che Apple si prepara ad affrontare.

Perché la sua nomina è significativa

La scelta di Ternus arriva in un momento delicato. Apple deve rafforzare la propria posizione nel campo dell’intelligenza artificiale, mentre continua a difendere il suo dominio nell’hardware. La nomina di un profilo tecnico suggerisce una direzione precisa: puntare ancora di più sui dispositivi come centro dell’esperienza utente.

Non è un caso che Ternus abbia già guidato lo sviluppo di prodotti chiave e aggiornamenti importanti negli ultimi anni. La sua esperienza diretta nella progettazione potrebbe tradursi in una maggiore attenzione all’evoluzione concreta dei dispositivi, più che a cambiamenti strategici radicali.

Una continuità, ma con un’impronta diversa

Il passaggio da Cook a Ternus non rappresenta una rottura netta, ma introduce un cambio di prospettiva. Cook ha trasformato Apple in una macchina globale estremamente efficiente, capace di espandere servizi e ricavi. Ternus eredita questa struttura, ma potrebbe orientarla maggiormente verso l’innovazione hardware.

Il contesto, però, è diverso rispetto al 2011, quando Cook prese il posto di Steve Jobs. Oggi Apple deve affrontare una concorrenza più aggressiva, soprattutto sul fronte AI e nuovi form factor, come dispositivi pieghevoli o wearable avanzati.

Che Apple aspettarsi nei prossimi anni

È ancora presto per capire quale sarà la visione completa del nuovo CEO, ma alcuni segnali sono già chiari. Con Ternus alla guida, Apple potrebbe rafforzare ulteriormente il legame tra hardware, chip proprietari e software, puntando su un’integrazione ancora più stretta tra dispositivi.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra continuità e innovazione, mantenendo l’identità Apple in un mercato che cambia rapidamente. In questo scenario, la figura di Ternus rappresenta una scelta coerente con la storia recente dell’azienda, ma anche un passaggio che potrebbe definire la prossima fase di Cupertino.