Custodia per iPad, intramontabile design classico e prezzo SUPER

La Custodia per iPad di JETech è perfetta per iPad da 9,7 pollici di 5ª e 6ª generazione del 2017 e 2018 . È contraddistinta dall’intramontabile design pieghevole con aggancio magnetico, che fa da sostegno e mette in sleep il tablet quando si chiude. Ed è disponibile a un prezzo davvero interessante.

Disponibile in una marea di colori e realizzata in materiali morbidi ma resistenti, questa custodia per iPad può essere usata per digitare comodamente sulla scrivania, e per proteggere il tablet senza tuttavia aumentarne eccessivamente lo spessore. È un design talmente azzeccato che oseremmo definirlo iconico e intramontabile.

È compatibile con gli iPad della serie A1822, A1823, A1893 e A1954. Per sapere che iPad possiedi, basta guardare sul retro del dispositivo, oppure aprire Impostazioni → Info e cercare il codice prodotto. Basta tocca il codice prodotto per visualizzare il numero di modello (che è sempre composto da una lettera seguita da quattro numeri e nessuna barra).

È compatibile anche con l’ultimo modello, dunque nessuna preoccupazione.

Il prezzo è davvero molto interessante, e include trasporto e reso gratuito per i clienti Amazon Prime. Clicca qui per iscriverti gratuitamente al servizio: i primi 30 giorni sono gratis!