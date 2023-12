JBL PartyBox: l'Altoparlante bluetooth PERFETTO per le feste natalizie a 100€ IN MENO

Questa offerta è un’occasione imperdibile per chi cerca un’esperienza audio di qualità superiore, unita a un design accattivante e funzionalità avanzate. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti adibiti, ma fai in fretta: gli articoli stanno andando a ruba!

Speaker Bluetooth JBL PartyBox: tutte le funzionalità

Il JBL PartyBox non è solo un altoparlante, è un vero e proprio centro di intrattenimento. Con la sua potente uscita audio e i giochi di luce dinamici, trasforma qualsiasi spazio in una pista da ballo.

La qualità del suono JBL Pro, rinomata a livello mondiale, garantisce un’esperienza audio immersiva, con bassi profondi e alti cristallini. Che tu stia organizzando una festa in casa, in spiaggia o in piscina, la protezione IPX4 lo rende resistente agli schizzi, assicurando che la musica non si fermi mai, indipendentemente dalle condizioni esterne.

Uno degli aspetti più entusiasmanti del JBL PartyBox è la sua autonomia di 12 ore con batteria ricaricabile integrata. Questo significa che puoi portare la festa con te ovunque tu vada, senza preoccuparti di trovare una presa di corrente. Inoltre, la funzionalità TWS (True Wireless Stereo) ti permette di collegare due casse PartyBox senza fili, per un suono ancora più potente e coinvolgente.

Ma il JBL PartyBox non è solo per ascoltare musica. Grazie agli ingressi per microfono e chitarra, puoi trasformare ogni evento in un concerto live, dando spazio alla tua creatività e a quella dei tuoi ospiti. E se preferisci una playlist, puoi trasmettere la tua musica preferita via Bluetooth, da una chiavetta USB o tramite cavo aux.

Lo speaker Bluetooth JBL PartyBox a 301€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 25%, è l’acquisto ideale per chi desidera unire qualità audio superiore, design innovativo e versatilità. Inizia a vivere le tue serate con la musica e lo stile che solo JBL PartyBox può offrirti!