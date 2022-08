JBL GO 3, lo Speaker Bluetooth per la tua estate è in OFFERTA

Per molti agosto fa rima con ferie, vacanze, mare, escursioni e così via. La musica, come al solito, è il partner perfetto in tutte queste situazioni ed ecco perché è consigliabile l’acquisto di uno speaker Bluetooth, ovviamente resistente ad acqua e polvere.

Oggi trovi in offerta su Amazon a 29,99 euro l’altoparlante wireless JBL GO 3, e in più colorazioni (Blu/Rosa, Bianco, Blu, Nero, Rosso, Verde). L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con consegna garantita per il giorno successivo all’acquisto. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Il JBL GO 3 è uno speaker Bluetooth davvero incredibile. A soli 29,99 euro (oggi, con lo sconto del 25%) ci si porta a casa – e in vacanza – un diffusore per riprodurre musica ad alta qualità. Il design è compatto e ricercato, con tessuti colorati e inserti espressivi. Insomma, occupa pochissimo spazio ad un look davvero intrigante.

L’altoparlante è resistente ad acqua e polvere, come testimonia la certificazione IPX67. È dunque perfetto per ascoltare musica in spiaggia, a bordo piscina, in barca e sotto la doccia. Ma anche mentre ci si riposa durante un’escursione nel verde, mentre ci si gode la natura.

La batteria poi è grandiosa: con un solo ciclo di ricarica, garantisce fino a 5 ore di riproduzione musicale da qualsiasi dispositivo munito di Bluetooth. All’interno della confezione trovi anche il cavo USB-C per la ricarica del diffusore.