Se stai cercando un gadget per ascoltare la tua musica preferita anche quando sei fuori casa, ti consiglio il JBL Clip 4. Si tratta di uno speaker Bluetooth abbastanza compatto che fa del particolare design uno dei suoi punti di forza: puoi agganciarlo dove vuoi grazie al moschettone, e poi è impermeabile, quindi puoi portarlo con te ovunque, per qualsiasi attività e senza alcuna preoccupazione. E poi, grazie allo sconto odierno del 29% paghi l’altoparlante JBL solo 42 euro (e qualche spicciolo).

JBL Clip 4: impermeabile e con un design unico

Grazie alla tecnologia Pro Sound proprietaria, JBL Clip 4 è il diffusore Bluetooth potente e ultracompatto da portare ovunque: riproduci un suono di alta qualità e con bassi corposi dal tuo smartphone o tablet. Il design ultraportatile è un piacere per gli occhi: caratterizzato da una trama in tessuto, lo speaker tascabile JBL Clip 4 è perfetto per ogni attività, grazie alle sue piccole dimensioni e al moschettone integrato. In rilievo trovi invece il logo dell’azienda e i pulsanti play/pausa e quelli per regolare il volume. Quel tocco in più che non guasta, anzi.

La certificazione waterproof e dustproof IPX67 rende lo speaker Clip 4 perfetto per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. L’autonomia è sbalorditiva per un device di queste dimensioni, parliamo infatti di circa 10 ore di riproduzione musicale wireless con una sola ricarica. Difficile trovare di meglio sul mercato, a questo prezzo poi.

All’interno della confezione c’è tutto il necessario. Oltre al diffusore, trovi il cavo USB-C necessario per la ricarica dell’accessorio JBL, una guida rapida che è sempre utile all’occorrenza e, infine, la scheda per la garanzia.

Lo sconto del 29% è molto intrigante, ma – purtroppo – non posso dirti per quanto tempo ancora sarà attivo. Di conseguenza, se sei interessato/a all’articolo – che sia per te stesso o per un regalo – ti consiglio di decidere in tempi brevi. Meglio evitare brutte sorprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.