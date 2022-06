iWork, update per Pages, Numbers, Keynote: le novità

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato nuove versioni di iWork per iOS e macOS; arrivano sfondi dinamici, miglioramenti alle prestazioni e nuove opzioni di esportazione. Ecco tutte le novità.

Pages

La versione 12.1 permette di utilizza la nuova funzionalità “Stampa unione” per creare lettere personalizzate, biglietti e buste per più destinatari. Inoltre, permette di selezionare nuovi modelli per creare inviti agli eventi e certificati per studenti.

Infine, a questa è un’esclusiva di iOS, è ora supportata l’esportazione dei documenti Pages come file TXT.

Pages per iOS [Link Diretto]

Pages per macOS [Link Diretto]

Keynote

Con l’ultimo update, si può aggiungere accattivanti effetti di movimento alle presentazioni con gli sfondi dinamici che si muovono di continuo mentre passi da una diapositiva all’altra.

Inoltre, si può impostare nuovi temi animati con sfondi dinamici. E infine, puoi ignorare (o smettere di ignorare) tutte le diapositive in un gruppo compresso.

Keynote per iOS [Link Diretto]

Keynote per macOS [Link Diretto]

Numbers

Numbers 12.1 migliora le prestazioni durante l’inserimento di righe e colonne nelle tabelle di grandi dimensioni.

Numbers per iOS [Link Diretto]

Numbers per macOS [Link Diretto]

iWork per iOS Mac sono gratuitamente disponibili su App Store.