iRobot Roomba ricondizionato ad un prezzo BASSISSIMO: usa il coupon (101,15€)

La tecnologia entra nelle nostre case con intelligenza e stile con l’iRobot Roomba 692, e ora è il momento perfetto per accoglierla nella tua vita. Su eBay, le eDays sono tornate, portando con sé offerte strabilianti come questa: il Robot Aspirapolvere Wi-Fi, iRobot Roomba 692 RICONDIZIONATO, può essere tuo a soli 101,15€. Utilizzando il codice “NOVEDAYS”, otterrai uno sconto immediato di 17,85€! E con la garanzia di 1 anno, è un affare che non puoi semplicemente ignorare.

iRobot Roomba a soli 101,15€ su eBay grazie agli eDays

Il Roomba 692 non è solo un aspirapolvere: è il tuo partner nella pulizia della casa. Questo dispositivo intelligente e connesso è dotato di controllo Wi-Fi, che ti permette di programmare le pulizie ovunque tu sia, tramite l’app iRobot HOME o la tua voce con dispositivi Alexa. Con la tecnologia Dirt Detect™, identifica le aree più sporche della tua casa e dedica loro una pulizia più profonda. Non solo: la sua navigazione adattiva usa una serie di sensori intelligenti che gli permettono di muoversi agilmente sotto i mobili e intorno agli ostacoli.

La sua potenza di aspirazione e il sistema di pulizia a 3 fasi garantiscono un’efficacia senza pari su tappeti e pavimenti duri, mentre il design elegante e compatto gli permette di raggiungere anche gli angoli più difficili. E quando la batteria inizia a scaricarsi, Roomba 692 ritorna autonomamente alla sua base per ricaricarsi, pronto per la prossima sessione di pulizia.

Con il Roomba 692, dedicare tempo alla pulizia non sarà più un compito ma un piacere. Approfitta di questa occasione unica: aggiungi al carrello l’iRobot Roomba 692 RICONDIZIONATO, applica il codice “NOVEDAYS” e trasforma le tue pulizie domestiche in un’esperienza tecnologicamente avanzata. Il futuro della pulizia è arrivato, e ha un prezzo che non peserà sulla tua mente né sul tuo portafoglio. Non aspettare: è il momento di rendere la tua casa un esempio di pulizia e intelligenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.