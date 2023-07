iRobot Roomba al Prime Day: prezzi al RIBASSO su 6 modelli

Il Prime Day di Amazon è finalmente arrivato e con esso una serie di offerte imperdibili sui robot aspirapolvere iRobot Roomba. Questa è l’occasione perfetta per aggiudicarti uno dei migliori robot aspirapolvere sul mercato a un prezzo mai visto prima. Non perdere questa opportunità unica!

iRobot Roomba i7156

Il iRobot Roomba i7156 è in offerta a soli 379,99€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 299,00€. Questo modello offre una pulizia efficace con la sua potente aspirazione e la capacità di adattarsi a diverse superfici. Inoltre, con la sua connettività Wi-Fi, il Roomba 692 può essere facilmente controllato tramite l’app iRobot HOME o con comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant.

iRobot Roomba i7+

Il iRobot Roomba 671 è disponibile a soli 499,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 814€. Questo modello offre una pulizia efficace con la sua potente aspirazione e la capacità di adattarsi a diverse superfici. Inoltre, con la sua connettività Wi-Fi, il Roomba 671 può essere facilmente controllato tramite l’app iRobot HOME o con comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant.

iRobot Braava Jet m6

Il iRobot Braava Jet m6 è in offerta a soli 399,90€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 539,00€. Questo robot lavapavimenti offre una pulizia impeccabile grazie al suo Precision Jet Spray che scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti.

iRobot Roomba s9+

Infine, l’iRobot Roomba s9+ è disponibile a soli 799,00€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 1.140,00€. Questo modello di punta offre una pulizia profonda e accurata, grazie alla sua tecnologia PerfectEdge® con spazzola angolare e al sistema di svuotamento automatico.

Non perdere queste offerte incredibili! Approfitta del Prime Day di Amazon per aggiudicarti un iRobot Roomba a un prezzo mai visto prima. Agisci ora e trasforma la pulizia della tua casa in un’esperienza senza sforzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.