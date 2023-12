iPhone SE e iPad Pro 12.9 (2a gen.) sono diventati "vintage" secondo Apple

Apple ha recentemente aggiornato la sua lista di prodotti vintage e obsoleti, classificando l’iPhone SE del 2016 e l’iPad Pro da 12,9 pollici del 2017 come vintage. Questa designazione è riservata ai prodotti che non sono stati venduti da almeno cinque anni, segnando un passaggio significativo nel ciclo di vita di questi dispositivi.

iPhone SE e iPad Pro di seconda generazione sono ufficialmente vintage

L’iPhone SE originale, lanciato nel 2016, è stato un prodotto particolarmente popolare, offrendo le funzionalità avanzate di Apple in un formato più compatto e a un prezzo accessibile. Il suo design, che ricordava quello dell’iPhone 5, è stato apprezzato da molti utenti che preferivano le dimensioni più ridotte e la familiarità del design. La sua transizione allo status di prodotto vintage segna la fine di un’era per questo modello amato.

Parallelamente, l’iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione, introdotto nel 2017, ha rappresentato un passo significativo nella linea di tablet di Apple, offrendo prestazioni elevate e funzionalità avanzate per professionisti e creativi. Questo modello, ora classificato come vintage, ha segnato importanti innovazioni nel campo dei tablet, stabilendo nuovi standard per il settore.

I prodotti vintage possono ancora beneficiare del servizio e del supporto da parte di Apple e dei fornitori di servizi autorizzati. Tuttavia, la disponibilità di parti di ricambio potrebbe essere limitata. Per i proprietari di questi dispositivi, è importante notare che possono ancora ricevere assistenza, ma potrebbero incontrare alcune limitazioni a causa della disponibilità ridotta di componenti.

Nell’aggiornamento, Apple ha anche classificato le cuffie Powerbeats 2 e Beats Solo2 Wireless come obsoleti. I prodotti obsoleti sono quelli che non sono stati disponibili sul mercato per sette anni o più. A differenza dei prodotti vintage, quelli obsoleti non sono più idonei per il servizio di riparazione, con l’eccezione dei MacBook, che potrebbero avere diritto a un periodo prolungato di riparazione della sola batteria fino a 10 anni dall’ultima distribuzione.

La designazione di iPhone SE e iPad Pro da 12,9 pollici come vintage riflette il continuo sviluppo e l’innovazione di Apple nel campo della tecnologia. Per gli utenti che possiedono questi dispositivi, è un promemoria per considerare eventuali aggiornamenti o per essere consapevoli delle limitazioni di servizio che potrebbero incontrare in futuro. Nel frattempo, Apple continua a spingere i confini con nuovi prodotti, mantenendo un occhio attento sulle esigenze e le preferenze dei suoi utenti.