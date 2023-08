iPhone SE 4 con tasto azione: caratteristiche innovative in arrivo

Il mondo Apple potrebbe essere sul punto di accogliere un’importante innovazione. L’iPhone SE 4 potrebbe infatti avere in dotazione un tasto azione, una caratteristica che vedremo anche sull’imminente iPhone 15 Pro. L’informazione proviene da una fonte interna, il leaker Unknownz21, che ha descritto il prossimo dispositivo Apple come “un derivato dell’iPhone 14”, in linea con le precedenti anticipazioni del noto analista Ming-Chi Kuo.

Un nuovo tasto azione per l’iPhone SE 4 come per l’iPhone 15 Pro

Unknownz21 sottolinea che il design del futuro iPhone SE sarà in sintonia con quello dell’iPhone 14. Una delle novità più importanti potrebbe essere la presenza di una porta USB-C, oltre alla probabile integrazione del Face ID, segnando così l’addio al pulsante Touch ID. Tuttavia, la feature che sta attirando maggiore attenzione è proprio il tasto azione, una novità che vedremo anche su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Questo pulsante innovativo permetterebbe di accedere in modo rapido a diverse funzioni, forse anche senza la necessità di sbloccare il dispositivo.

Altre notizie di rilievo riguardano il display. È stato riferito che i produttori stanno già presentando le loro offerte per fornire a Apple i pannelli OLED per l’iPhone SE di quarta generazione. Questo segnerebbe un’evoluzione notevole, sostituendo l’attuale schermo LCD. Infine, il prossimo iPhone SE potrebbe essere tra i primi dispositivi a includere il tanto atteso modem 5G personalizzato di Apple, promettendo velocità e performance di connettività all’avanguardia.

La nuova generazione di iPhone SE promette di portare con sé una serie di miglioramenti e innovazioni che renderanno il dispositivo ancora più attraente per gli utenti. Mentre attendiamo ulteriori dettagli e conferme ufficiali, è chiaro che Apple ha in serbo grandi piani per il suo popolare smartphone di fascia media.