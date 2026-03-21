iPhone pieghevole, cambia tutto: quando arriva davvero

Apple si prepara a entrare in uno dei segmenti più discussi degli ultimi anni, quello degli smartphone pieghevoli, ma lo farà con una strategia diversa dal solito, cambiando anche il calendario di uscita dei prossimi iPhone.
Secondo le ultime indiscrezioni, il primo iPhone pieghevole potrebbe essere presentato nel 2026 ma arrivare sul mercato solo a dicembre, con un ritardo rispetto ai modelli principali della stessa generazione.
Una scelta che non sarebbe casuale, ma parte di un piano più ampio per dare maggiore spazio a un prodotto completamente nuovo.
Perché Apple sta cambiando strategia
Da anni Apple presenta i nuovi iPhone a settembre, ma questa volta il calendario potrebbe essere diverso. I modelli più tradizionali, come i futuri iPhone 18 Pro, arriverebbero prima, mentre il pieghevole verrebbe lanciato in un secondo momento.
Le spedizioni del dispositivo, secondo diverse fonti, potrebbero iniziare proprio a dicembre 2026, separando di fatto il debutto dal resto della gamma.
È una strategia già vista in passato, quando Apple ha introdotto prodotti molto diversi dal solito.
Un dispositivo completamente diverso dagli altri iPhone
Il nuovo iPhone pieghevole dovrebbe avere un formato a libro, con uno schermo esterno compatto e un display interno molto più grande, vicino a quello di un tablet.
Le dimensioni ipotizzate parlano di circa 5,5 pollici da chiuso e fino a quasi 8 pollici da aperto, trasformando il dispositivo in qualcosa di più vicino a un piccolo iPad.
Non si tratta quindi di un semplice smartphone, ma di un prodotto ibrido pensato per lavorare, leggere e gestire più app contemporaneamente.
Il vero obiettivo: eliminare la piega
Uno dei punti più discussi riguarda il display. Apple starebbe lavorando per ridurre o eliminare completamente la piega visibile, uno dei difetti più criticati nei dispositivi pieghevoli attuali.
Proprio questo potrebbe essere uno dei motivi del ritardo: entrare in questo mercato solo quando la tecnologia è pronta a offrire un’esperienza più pulita. Se confermato, sarebbe uno dei principali elementi distintivi rispetto ai concorrenti.
Il prezzo e il posizionamento
Non sarà un prodotto economico. Le stime parlano di un prezzo molto alto, in linea con i pieghevoli premium già presenti sul mercato.
Apple punta a posizionarlo come un dispositivo di fascia alta, probabilmente sopra anche ai modelli Pro, con un ruolo simile a quello di un prodotto di punta.
Questo significa che non sarà pensato per tutti, ma per chi cerca qualcosa di diverso rispetto al classico smartphone.
E gli altri iPhone?
Parallelamente, Apple starebbe riorganizzando tutta la gamma. Alcuni modelli, come un possibile iPhone 18 Plus o versioni più accessibili, potrebbero arrivare solo nei mesi successivi, tra marzo 2027 e oltre.
È un cambiamento importante, che potrebbe segnare una nuova fase per la linea iPhone.
Perché questo lancio è diverso da tutti gli altri
Il pieghevole non è solo un nuovo modello, ma un test su come cambierà l’uso dello smartphone nei prossimi anni.
Apple non arriva per prima in questo settore, ma punta a farlo con un prodotto più maturo e integrato.
E proprio per questo, più che la data di uscita, conta capire se sarà davvero in grado di offrire qualcosa che oggi manca.