iPhone in sconto nelle Offerte di settembre Amazon

Da oggi e per tutta la prima settimana di settembre, torna lo sconto extra del 20% su tutti i prodotti Amazon Warehouse. Abbiamo setacciato il sito a caccia delle migliori offerte, così da risparmiarvi la fatica, ed ecco quindi gli iPhone più scontati di settembre.

Gli Amazon Warehouse sono prodotti con piccoli difetti o imballi ammaccati/aperti; spesso si tratta dei prodotti che i clienti rimandano indietro subito dopo l’apertura. I vantaggi, rispetti al nuovo, sono il risparmio immediato, l’ampia scelta, e la protezione totale di Amazon (ogni oggetto viene testato rigorosamente e gode delle medesime condizioni di garanzia del nuovo).

Sono disponibili prodotti per tutti i gusti e in ogni settore merceologico, inclusi Foto e Videocamere, audio e lettori di musica digitali, Telefonia Mobile ed Elettronica includendo ovviamente iPhone, iPad e Mac Intel e M1 dai prezzi particolarmente allettanti.

Grazie alla promo di settembre, e solo per un periodo limitato, sugli Amazon Warehouse viene applicato a un ulteriore ribasso del 20%. Non occorre fare nulla di speciale: lo sconto viene calcolato automaticamente nel riepilogo dell’ordine durante il processo di acquisto. Ovviamente, vale solo per prodotto spediti e venduti da Amazon.

Fate clic qui per accedere alla sezione Amazon Warehouse Scontata -20%

iPhone in Offerta

Per conoscere la sezione degli sconti dedicata ai prodotti Apple, basta fare clic qui. Lo sconto viene applicato automaticamente al momento del check-out, ma attenzione: poiché si tratta di prodotti unici, se trovate qualcosa che vi serve/piace, prendetela immediatamente perché non è detto che riuscirete a ritrovarla in un secondo momento.

Qui di seguito, come promesso, gli iPhone scontati della sezione Amazon WereHouse Deal col -20% aggiuntivo: