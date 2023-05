iPhone e Apple Watch diventano chiavi digitali per questi modelli di auto

La tecnologia automobilistica continua a evolversi, e Apple sta guidando l’innovazione con la sua funzione Car Key. Questa funzionalità consente agli utenti di iPhone e Apple Watch di sostituire le chiavi tradizionali dei veicoli, offrendo maggiore comodità e flessibilità. Recentemente, si sono verificate nuove sviluppi nel settore automobilistico, con Mercedes-Benz e Lotus che si preparano a supportare Car Key nei loro modelli.

Car Key è una funzione di Apple che sfrutta il potenziale dei dispositivi iOS per consentire ai conducenti di utilizzare iPhone e Apple Watch come chiavi digitali per i veicoli. Con Car Key, gli utenti possono bloccare, sbloccare e avviare i veicoli compatibili senza bisogno di una chiave fisica. Inoltre, funzionalità come l’accesso passivo, la prossimità e l’accesso remoto possono essere supportate su alcuni modelli di auto.

Come funziona Apple Key

Le chiavi digitali vengono memorizzate nell’app Wallet su iPhone e Apple Watch, consentendo agli utenti di condividerle o non condividerle con altri utenti iPhone. È importante notare che anche se l’iPhone si scarica, i modelli recenti possono ancora utilizzare Car Key.

Attualmente, BMW è il marchio automobilistico con il maggior supporto per Car Key, con diversi modelli del 2021 e successivi che offrono questa funzionalità. Altri marchi, come Kia, Hyundai, Genesis e BYD, hanno anche implementato Car Key nelle loro auto.

Inoltre, recentemente sono emerse notizie interessanti riguardo a Lotus e Mercedes-Benz. La società britannica di auto sportive Lotus sembra pronta a lanciare Car Key nei suoi modelli, come indicato da prove condivise da Nicolás Alvarez su Twitter. Nel frattempo, Mercedes-Benz ha reso ufficiale la notizia che la sua gamma di Classe E supporterà Car Key. Ciò significa che i conducenti potranno avviare e bloccare facilmente la Classe E utilizzando un iPhone o un Apple Watch compatibile. Inoltre, sarà possibile condividere le chiavi digitali con amici e familiari tramite diversi canali digitali.

La condivisione delle chiavi può avvenire attraverso AirDrop, iMessage e altri servizi di messaggistica, e fino a 16 persone possono accedere al veicolo utilizzando la chiave digitale. Questa innovazione sfrutta la tecnologia Bluetooth e la tecnologia a banda ultralarga (UWB) per garantire un’esperienza sicura e affidabile.

Con l’aggiunta di Mercedes-Benz e Lotus, ora sono sei i marchi automobilistici che adottano il supporto Car Key di Apple. Questa funzionalità si unisce ad altre innovazioni di Apple nel settore automobilistico, come CarPlay, che è ampiamente supportato in numerose marche automobilistiche.