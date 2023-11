iPhone carico OVUNQUE TU SIA con il Power Bank Magsafe in OFFERTONA BLACK FRIDAY

Il Black Friday Amazon è qui, e con esso arriva una delle offerte più allettanti per gli amanti della tecnologia: il Power Bank Magsafe Baseus a soli 28,83€!

Con uno sconto del 10% e un ulteriore coupon aggiuntivo del 10% da applicare al momento dell’ordine, è il momento ideale per assicurarti questa gemma tecnologica. Corri su Amazon, l’offerta è valida ancora per pochissimi giorni!

Power Bank Magsafe Baseus: energia sempre a portata di mano

Questo Power bank Magsafe Baseus non è solo un affare dal punto di vista economico, ma è anche un prodotto di alta qualità.

Con una capacità di 6000mAh, è perfetto per mantenere i tuoi dispositivi carichi durante i lunghi viaggi o le giornate impegnative. Il suo design elegante e compatto, con dimensioni paragonabili a quelle di una carta di credito, lo rende incredibilmente portatile e pratico.

La ricarica wireless e il design magnetico sono ideali per gli utenti di iPhone serie 15/14/13/12, offrendo una comoda ricarica da 7,5W. Non più cavi ingombranti o problemi di allineamento: i magneti integrati mantengono il power bank saldamente in posizione, garantendo una ricarica efficiente e senza sforzo.

La ricarica rapida PD da 20W è un’altra caratteristica notevole, in grado di caricare un iPhone 13 Pro al 58% in soli 30 minuti. Questa velocità di ricarica è ideale per chi ha bisogno di energia in fretta.

In termini di sicurezza e affidabilità, il Power Bank Magsafe Baseus non delude. Offre una garanzia di 24 mesi e un servizio clienti disponibile 7×24, assicurando che ogni acquisto sia supportato da un eccellente servizio post-vendita.

Non perdere questa opportunità unica offerta dal Black Friday Amazon! Aggiungi un tocco di efficienza e stile alla tua vita quotidiana con il Power Bank Magsafe Baseus: oggi è disponibile a soli 28 euro grazie ad un doppio sconto imbattibile. Goditi la libertà di una ricarica veloce e wireless ovunque tu sia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.