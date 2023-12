iPhone 17 Pro: il primo con il chip da 2 nanometri

Nel mondo in costante evoluzione della tecnologia, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) si sta posizionando come leader nella produzione di chip avanzati, con l’obiettivo di fornire ad Apple i primi chip da 2 nanometri per l’iPhone 17 Pro nel 2025. Questo sviluppo segna un passo significativo nel settore dei semiconduttori, con TSMC che si distingue nella competizione con giganti come Intel e Samsung.

iPhone 17 Pro aprirà la strada ai chip a 2 nanometri

La riduzione delle dimensioni dei chip è una priorità per le principali fonderie di chip, con TSMC che emerge come un giocatore chiave. Secondo il Financial Times, TSMC ha già mostrato ai suoi principali clienti, tra cui Apple e Nvidia, i risultati dei test di processo per i suoi prototipi “N2” da 2 nanometri. Questo progresso tecnologico non solo promette di migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica dei dispositivi, ma stabilisce anche nuovi standard nel settore.

Nonostante gli sforzi di Samsung di attirare clienti come Nvidia con offerte di prototipi a 2 nanometri a prezzo ridotto, TSMC sembra mantenere il suo vantaggio. La sfida per Samsung rimane alta, in particolare a causa del basso tasso di rendimento per i suoi chip da 3 nanometri, che si attesta attualmente solo al 60%. Al contrario, TSMC sta già lavorando con successo al livello dei 3 nanometri, con numerosi prodotti Apple, incluso l’A17 Pro nella linea iPhone 15 Pro.

TSMC ha affermato di essere sulla buona strada per iniziare la produzione in serie di chip da 2 nanometri entro il 2025. Questi chip rappresentano la frontiera più avanzata della tecnologia dei semiconduttori, sia in termini di densità che di efficienza energetica. La produzione di massa nel 2025 potrebbe consentire ad Apple di utilizzare questa tecnologia per il rilascio del chip di quell’anno, presumibilmente chiamato A19, che potrebbe poi essere implementato nell’iPhone 17 Pro.

L’adozione di chip da 2 nanometri nell’iPhone 17 Pro rappresenta non solo un’innovazione significativa per Apple, ma anche un cambiamento di paradigma per l’intero settore tecnologico. Con una maggiore efficienza energetica e prestazioni migliorate, questi chip potrebbero ridefinire le aspettative dei consumatori per i dispositivi mobili. Mentre il 2025 si avvicina, tutti gli occhi sono puntati su TSMC e Apple per vedere come questa tecnologia rivoluzionaria verrà implementata e quali nuove possibilità aprirà per il futuro della tecnologia mobile.