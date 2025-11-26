iPhone 17 Pro Arancione cosmico in sconto: 90€ di risparmio su Amazon

Apple iPhone 17 Pro 256 GB su Amazon Italia a €1.249. A19 Pro, fotocamere 48MP con zoom 8x, ProMotion 120Hz, Ceramic Shield
Andrea Riva
Pubblicato il 26 nov 2025
Su Amazon Italia trovi oggi l’iPhone 17 Pro, nella splendida colorazione Arancione cosmico, in sconto a €1.249, con un risparmio di ben €90 rispetto al prezzo di listino di €1.339. Un’offerta che merita tutta la tua attenzione, perché quando parliamo di Apple e di ribassi di questa portata, sappiamo bene che le giacenze non rimangono disponibili a lungo. Se stai cercando uno smartphone che unisca potenza bruta, qualità costruttiva e versatilità fotografica a un prezzo finalmente più accessibile, questo è il momento giusto per agire. La variante da 256 GB rappresenta il giusto equilibrio tra spazio di archiviazione e convenienza economica, ideale per chi non vuole compromessi nella gestione dei propri contenuti.

Prestazioni e design che impressionano

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3″, ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico

Il processore A19 Pro spinge le performance fino al 40% oltre i modelli precedenti, garantendoti un’esperienza d’uso fluida e reattiva in qualsiasi situazione. Lo schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate a 120Hz trasforma ogni interazione in un’esperienza visiva superiore, che si tratti di scorrere le app o guardare contenuti in streaming. La scocca in alluminio forgiato a caldo abbinata al Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi, ti assicura uno smartphone costruito per durare nel tempo senza compromessi estetici. Il vetro protettivo posteriore è quattro volte più resistente agli impatti, una caratteristica che tranquillizzanti quando maneggi uno smartphone di questa fascia. Tutto questo si traduce in uno strumento che non è soltanto potente, ma anche estremamente affidabile nel quotidiano.

Fotografia e autonomia senza rivali

Dove l’iPhone 17 Pro davvero eccelle è nel comparto fotografico con i sensori posteriori da 48MP e zoom ottico fino a 8x che ti permette di catturare dettagli incredibili da distanze che altri smartphone non riescono a raggiungere. La modalità Dual Capture video registra simultaneamente la scena e il soggetto in primo piano, offrendo una flessibilità creativa senza precedenti. La fotocamera frontale da 18MP con Center Stage garantisce selfie e video di gruppo sempre perfettamente inquadrati. Apple ha ottimizzato la batteria con il nuovo chip per raggiungere un’autonomia eccezionale, permettendoti di sfruttare appieno tutte le funzionalità senza ansia da ricarica. Non rimandare oltre: questa offerta su Amazon Italia rappresenta il momento ideale per passare a uno smartphone che coniuga innovazione, solidità costruttiva e versatilità in un unico dispositivo premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

