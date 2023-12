iPhone 16: tutti i modelli potrebbero avere lo stesso processore A18

Apple potrebbe modificare il suo approccio recente nell’utilizzo di processori vecchi di un anno nei modelli di iPhone non “Pro” con il lancio dell’iPhone 16 nel 2024. Queste informazioni emergono da una presunta fuga di codice di iOS 18.

Fino ad ora, ad esempio, l’iPhone 15 ha ricevuto il processore A16 del precedente iPhone 14 Pro, mentre l’iPhone 15 Pro è stato dotato del nuovo processore A17 Pro. Questa strategia è stata adottata da Apple solo per due cicli di iPhone, ma potrebbe ritornare al precedente schema nel 2024.

A18 anche su iPhone 16 base?

Fonti che hanno avuto accesso al codice di iOS 18 e che hanno parlato con MacRumors, hanno rivelato che gli identificativi dei modelli iPhone del 2024 suggeriscono che tutti condivideranno la stessa serie di processori. Apple potrebbe ancora differenziare i modelli standard dai modelli Pro con un nome di chipset “Pro”, ma ciò non è stato confermato dalle informazioni trapelate.

Gli identificativi sono:

D47: iPhone 16

D48: iPhone 16 Plus

D93: iPhone 16 Pro

D94: iPhone 16 Pro Max

Dalle informazioni disponibili non si evince la presenza di un modello “Ultra”. Nonostante le voci su un dispositivo più premium rispetto all’iPhone Pro Max circolino da alcuni anni, un tale modello non si è ancora concretizzato.

È stato anche identificato un codice D84S, che sembra indicare il progetto di modem interno di Apple, in esecuzione su un iPhone 15 Pro Max di test.

L’annuncio ufficiale della serie iPhone 16 da parte di Apple non è previsto prima di settembre 2024, pertanto le informazioni ottenute da fughe di codice iniziali come queste potrebbero non riflettere i modelli finali che verranno rilasciati. È possibile che Apple possa tornare ad una singola famiglia di chipset per i modelli del 2024, ma ciò rimane ancora oggetto di speculazione.

