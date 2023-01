In vista della presentazione della line-up di iPhone 15, prevista per questo settembre, giungono ottime notizie circa la connettività. Stando a quanto dichiarato dal più che affidabile analista Ming-Chi Kuo, gli smartphone Apple del 2023 supporteranno lo standard Wi-Fi 6E.

iPhone 15, è arrivato il momento del Wi-Fi 6E

Per Apple il Wi-Fi 6E non è certamente una novità. Questo standard è infatti già in uso sui modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici dello scorso anno e sull’ultima generazione del MacBook Pro. Ora – finalmente, aggiungiamo – pare sia giunto anche il momento di iPhone.

Oltre a Kuo, anche due noti analisti di Barclays hanno riferito che nell’elenco delle novità di tutte le configurazione di iPhone 15 ci sarà il Wi-Fi 6E. Speriamo sia così, perché renderla una esclusiva dei modelli Pro potrebbe rivelarsi una mossa molto, ma molto discutibile.

Con router e modem compatibili, i dispositivi Wi-Fi 6E possono connettersi alla banda a 6 GHz, che si traduce in prestazioni più veloci, latenza inferiore e meno interferenze rispetto alle bande standard a 2,4 GHz e 5 GHz. Il Wi-Fi 6E, precisiamo, è attualmente l’unico standard ad abbracciare la banda a 6 GHz.

Il Wi-Fi 6E è in rapida diffusione ma per trarne vantaggio è necessario l’acquisto di router e modem appositi. In tal senso, diverse aziende propongono soluzioni, come Linksys (trovi il suo router in offerta su Amazon).

Tra le altre vociferate feature di iPhone 15 troviamo l’USB-C, il chip A17 Bionic a 3nm (per i modelli Pro), aggiornamenti del comparto fotografico, pulsanti d’accensione/spegnimento e del volume a stato solido e l’espansione della Dynamic Island su tutta la line-up.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.