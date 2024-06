iPhone 15 Pro Max: 140€ di sconto con la promozione eBay

L’iPhone 15 Pro Max è uno smartphone iOS di alto livello, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Con un focus particolare sull’imaging, questo dispositivo si distingue grazie al suo eccezionale display Touchscreen da 6.7 pollici, che lo pone al vertice della categoria. La risoluzione del display, pari a 2796 x 1290 pixel, garantisce immagini nitide e vivide.

Sul fronte delle funzionalità, l’iPhone 15 Pro Max non lascia nulla a desiderare. È dotato di un modulo 5G che assicura un trasferimento dati e una navigazione in internet straordinariamente veloce. La connettività Wi-Fi e il GPS integrati migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso, rendendo questo dispositivo estremamente versatile.

Un aspetto in cui l’iPhone 15 Pro Max eccelle è la multimedialità. La fotocamera da ben 48 megapixel permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione massima di 8000 x 6000 pixel. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel fa di questo iPhone uno strumento ideale per la creazione di contenuti multimediali.

Nonostante le sue numerose funzionalità avanzate, l’iPhone 15 Pro Max mantiene un design sottile e raffinato con uno spessore di soli 8.3mm. Questo lo rende non solo potente, ma anche comodo da maneggiare e trasportare. Equipaggiato con il sistema operativo iOS 17, l’iPhone 15 Pro Max offre un’esperienza utente fluida e intuitiva, con accesso a tutte le ultime applicazioni e aggiornamenti di Apple.

iPhone 15 Pro Max, dunque, è oggi in maxi sconto del 14% (140€) su eBay per un costo totale e completo di 1139,90€. Approfittane subito!