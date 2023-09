iPhone 15 Plus: da OGGI puoi acquistarlo a PREZZO WOW su Amazon

Hai mai desiderato di avere tra le mani l’ultimo modello di iPhone, quello che tutti stanno aspettando con trepidazione? Bene, la tua attesa è finita! Apple iPhone 15 Plus da 128 GB nella variante colore verde è ora disponibile su Amazon a 1.210 euro!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Il futuro è finalmente alla portata di tutti, approfitta subito di questa occasione pazzesca!

Apple iPhone 15 Plus da 128 GB: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Plus è stato appena lanciato e da oggi potrai acquistarlo su Amazon ad un prezzo davvero irresistibile.

Diamo un’occhiata più da vicino alle principali caratteristiche che lo rendono una vera e propria meraviglia della tecnologia:

Design e Colore : Il verde scelto da Apple per questa variante è semplicemente spettacolare. Una nuance fresca e accattivante, che si combina perfettamente con l’innovativo design dell’iPhone 15 Plus.

: Il scelto da Apple per questa variante è semplicemente spettacolare. Una nuance fresca e accattivante, che si combina perfettamente con l’innovativo design dell’iPhone 15 Plus. Capacità da 128 GB : Uno spazio generoso, ideale per chi ama avere sempre tutto a portata di mano. Che tu sia un amante della fotografia, dei video in alta risoluzione o delle app più avanzate, con 128 GB di memoria non ti mancherà mai lo spazio.

: Uno spazio generoso, ideale per chi ama avere sempre tutto a portata di mano. Che tu sia un amante della fotografia, dei video in alta risoluzione o delle app più avanzate, con di memoria non ti mancherà mai lo spazio. Display Ultra-Definizione : L’esperienza visiva offerta dall’iPhone 15 Plus è senza paragoni. Colori vibranti, nitidezza sorprendente e dettagli mozzafiato, tutto racchiuso in un display che sembra quasi magico.

: L’esperienza visiva offerta dall’iPhone 15 Plus è senza paragoni. Colori vibranti, nitidezza sorprendente e dettagli mozzafiato, tutto racchiuso in un display che sembra quasi magico. Fotocamera Avanzata : Per i fanatici della fotografia, la nuova fotocamera dell’iPhone 15 Plus sarà un vero e proprio sogno. Funzionalità avanzate, Modalità Notte perfezionata , zoom ottico potenziato e molte altre funzionalità che ti consentiranno di scattare foto e video di qualità professionale.

: Per i fanatici della fotografia, la nuova fotocamera dell’iPhone 15 Plus sarà un vero e proprio sogno. Funzionalità avanzate, , zoom ottico potenziato e molte altre funzionalità che ti consentiranno di scattare foto e video di qualità professionale. Performance: Come sempre, Apple spinge le prestazioni ai massimi livelli. Grazie al nuovo chip e alla tecnologia avanzata, la fluidità e la velocità di risposta sono semplicemente straordinarie.

Se hai sempre desiderato di avere tra le mani un dispositivo che rappresenti il futuro della telefonia mobile, questa è la tua occasione. Oggi su Amazon puoi acquistare l’iPhone 15 Plus da 128GB in verde a 1.210 euro. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni, non fartela scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.